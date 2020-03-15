Действующая чемпионка BNP Paribas Open прокомментировала отмену турнира

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Канадская теннисистка отказалась от выступления на турнире до его начала из-за восстановления после травмы колена, однако находилась в городе, так как участвовала в мероприятиях от WTA.

“Вернувшись в Индиан-Уэллс после победы в прошлом году, на меня нахлынула ностальгия. Приезжать на турнир в статусе действующей чемпионки – это невероятно. Именно поэтому этот турнир является одним из самых любимых для меня.

Я была шокирована, когда узнала о том, что его отменяют. Все мы хотели сыграть здесь. Но я знаю, что это было правильное решение со стороны организаторов, потому что здоровье должно быть на первом месте”.

Напомним, что турнир в Индиан-Уэллс был отменён в связи с первым случаем заболевания коронавирусной инфекцией на юге штата Калифорния и организаторы последовали рекомендациям местных органов здравоохранения.

> Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA



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