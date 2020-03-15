Новое на сайте

еще
Воскресенье, 15 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисДействующая чемпионка BNP Paribas Open прокомментировала отмену турнира
Теннис

Действующая чемпионка BNP Paribas Open прокомментировала отмену турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 11:00

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

13.03.20 16:20

Кубок Дэвиса. Сборная Украины сыграет свой следующий матч против сборной Израиля

12.03.20 22:11

WTA пока не объявляет о полной отмене турниров в апреле

12.03.20 17:57

ITF отменяет все турниры под своей эгидой до 20 апреля

Бьянка Андрееску приняла участие в съёмке ролика для Tennis Channel

Канадская теннисистка отказалась от выступления на турнире до его начала из-за восстановления после травмы колена, однако находилась в городе, так как участвовала в мероприятиях от WTA.

Читайте также:  Тунберг решила критиковать Федерера

“Вернувшись в Индиан-Уэллс после победы в прошлом году, на меня нахлынула ностальгия. Приезжать на турнир в статусе действующей чемпионки – это невероятно. Именно поэтому этот турнир является одним из самых любимых для меня.

Я была шокирована, когда узнала о том, что его отменяют. Все мы хотели сыграть здесь. Но я знаю, что это было правильное решение со стороны организаторов, потому что здоровье должно быть на первом месте”.

Читайте также:  Прямая трансляция: Наоми Осака - Петра Квитова. Australian Open. Финал

Напомним, что турнир в Индиан-Уэллс был отменён в связи с первым случаем заболевания коронавирусной инфекцией на юге штата Калифорния и организаторы последовали рекомендациям местных органов здравоохранения.

> Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 − 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Ястремская: Хочу выиграть турнир серии Grand Slam

Организаторы Уимблдона о проведении турнира: “Мы будем действовать в интересах общества в целом”

Пиронкова планирует вернуться в теннис после почти трёхлетного перерыва

Ирапуато. Бондаренко не смогла доиграть матч первого круга

Дисквалификация двоих теннисных арбитров закончится уже в этом году

Закрыть