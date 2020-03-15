Дисквалификация двоих теннисных арбитров закончится уже в этом году

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Дамиан Стейнер и Джанлука Москарелла смогут возобновить свою работу в теннисном туре.



Как стало известно, дисквалификация судей закончится в этом году.

Напомним, Дамиана Стейнер исключили из теннисной ассоциации после ряда его интервью. Однако, аргентинский судья на вышке сможет вернуться к своей работе после 31 мая этого года, когда закончится его дисквалификация.

Другой арбитр, Джанлука Москарелла, будет дисквалифицирован до 2 декабря 2020 года. Итальянец во время матча давал наставления игроку, а также делал комментарии в адрес болгёрл.

После завершения дисквалификации продолжение их работы на турнирах будет зависеть уже от желания теннисных ассоциаций возобновить с ними сотрудничество.

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Источник:

puntodebreak.com

Фото: La Nazione.