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Теннис

Ястремская: Хочу выиграть турнир серии Grand Slam

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась ожиданиями от своей дальнейшей карьеры. По ее словам, она хочет подняться в рейтинге WTA и выиграть большой турнир.

“Моя цель сейчас – улучшаться на корте и за его пределами. Хочу быть более дисциплинированной, попасть в ТОП-20 мирового рейтинга и выиграть турнир серии Grand Slam.

Моя мечта – прожить жизнь счастливо. Мои нынешние характер и дух появились в детстве, когда я занималась теннисом, плаванием, пением, гимнастикой и танцами. Но я люблю, когда у меня есть возможность выплеснуть всю энергию наружу “, – сказала Ястремская.

Сейчас Даяна Ястремская находится на 25-м месте рейтинга WTA. Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: champion.com.ua
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