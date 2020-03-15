Ястремская: Хочу выиграть турнир серии Grand Slam

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась ожиданиями от своей дальнейшей карьеры. По ее словам, она хочет подняться в рейтинге WTA и выиграть большой турнир.

“Моя цель сейчас – улучшаться на корте и за его пределами. Хочу быть более дисциплинированной, попасть в ТОП-20 мирового рейтинга и выиграть турнир серии Grand Slam.

Моя мечта – прожить жизнь счастливо. Мои нынешние характер и дух появились в детстве, когда я занималась теннисом, плаванием, пением, гимнастикой и танцами. Но я люблю, когда у меня есть возможность выплеснуть всю энергию наружу “, – сказала Ястремская.