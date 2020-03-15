Ирапуато. Бондаренко не смогла доиграть матч первого круга

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В стартовом матче основной сетки турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000+H украинка, ранее преодолевшая квалификацию, встречалась с седьмой сеяной Надей Подороской из Аргентины.

Бондаренко выиграла первый сет со счётом 6:3 и вела во втором 5:3, однако не сумела приблизиться к матчболам и в итоге проиграла его на тай-брейке 6:7(5) и затем отказалась продолжать борьбу.

Напомним, что на прошлой неделе наша теннисистка выиграла парный титул на турнире WTA в Монтеррее.

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