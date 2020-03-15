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Теннис

Организаторы Уимблдона о проведении турнира: “Мы будем действовать в интересах общества в целом”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 11:00

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

13.03.20 16:20

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12.03.20 22:11

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12.03.20 17:57

ITF отменяет все турниры под своей эгидой до 20 апреля

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета прокомментировал проведение соревнований в этом сезоне.

“AELTC продолжает следить за ситуацией с коронавирусом, тесно сотрудничая с правительством и соответствующими органами здравоохранения, – говорится в комментарии клуба порталу UbiTennis. – И мы следуем их советам по выполнению надлежащей практики гигиены на нашей территории”.

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Элоис Тайсон, руководитель по коммуникациям, утверждает, что “в то время как сегодня мы продолжаем заниматься планированием чемпионата, в итоге мы будем действовать ответственно, в интересах всего общества”.

В AELTC заявляют, что в случае, “если правительство потребует от нас отмены турнира”, организаторы с помощью страховых полисов смогут вернуть средства тем, кто приобрел билеты.

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Тем временем, по информации журналиста Мэтта Хьюза, организаторы уже сегодня не поддерживают вариант проведения турнира без болельщиков. “Последнее решение о судьбе турнира будет принято правительством, – пишет Хьюз, – но, насколько мы понимаем, со стороны AELTC есть большое нежелание смотреть, как проходит столь знаковое мероприятие без зрителей”.

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По данным субботы в Великобритании зарегистрировано 1140 случаев заражения коронавирусом (21 – с летальными последствиями).

Травяной мэйджор запланирован в теннисном календаре на 29 июня – 12 июля. Действующие чемпионы турнира – Новак Джокович (Сербия) и Симона Халеп (Румыния).

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Фото: AELTC.

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Источник: btu.org.ua
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