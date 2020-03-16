Как Элина Свитолина выиграла свой первый титул WTA (ВИДЕО)

Элина Свитолина завоевала свой дебютный трофей в WTA-туре на кортах в Баку.



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Украинка впервые стала чемпионкой турнира WTA в 2013 году, когда выиграла соревнования серии International в Азербайджане (в сезоне-2012 победила на турнире WTA 125k в Пуне).

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18-летняя Элина Свитолина приехала на турнир в статусе 71-й ракетки мира и получила 7 номер посева. На пути к званию чемпионки украинская теннисистка обыграла: сербку Александру Крунич (WTA 146), итальянку Настасью Бёрнетт (WTA 148), вторую сеяную хорватку Донну Векич (WTA 64), четвертую сеяную румынку Александру Каданцу (WTA 77). В финале Свитолина праздновала победу над Шахар Пеер из Израиля (WTA 149): 6-4, 6-4.

На сегодняшний день на счету Элины Свитолиной 14 титулов WTA в одиночном разряде.

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Фото: AzeriSport.