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Теннис

Как Элина Свитолина выиграла свой первый титул WTA (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Элина Свитолина завоевала свой дебютный трофей в WTA-туре на кортах в Баку.

Портал EURO.com.ua предлагает болельщикам вспомнить о первых победах наших игроков.

Украинка впервые стала чемпионкой турнира WTA в 2013 году, когда выиграла соревнования серии International в Азербайджане (в сезоне-2012 победила на турнире WTA 125k в Пуне).

> История тенниса Украины

18-летняя Элина Свитолина приехала на турнир в статусе 71-й ракетки мира и получила 7 номер посева. На пути к званию чемпионки украинская теннисистка обыграла: сербку Александру Крунич (WTA 146), итальянку Настасью Бёрнетт (WTA 148), вторую сеяную хорватку Донну Векич (WTA 64), четвертую сеяную румынку Александру Каданцу (WTA 77). В финале Свитолина праздновала победу над Шахар Пеер из Израиля (WTA 149): 6-4, 6-4.

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На сегодняшний день на счету Элины Свитолиной 14 титулов WTA в одиночном разряде.

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Как Элина Свитолина выиграла свой первый титул WTA (ВИДЕО)
Как Элина Свитолина выиграла свой первый титул WTA (ВИДЕО)
Как Элина Свитолина выиграла свой первый титул WTA (ВИДЕО)
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Фото: AzeriSport.

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Источник: btu.org.ua
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