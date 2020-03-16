Кристи Ан: “После отмены турнира в Индиан-Уэллс со стороны теннисисток можно было почувствовать тревогу и панику”

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WTA объявила об отмене турниров до начала мая

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Кристи Ан входит в состав Совета игроков WTA вместе с такими теннисистками как Слоан Стивенс, Мэдисон Кис, Донна Векич, Йоханна Конта. Сейчас американка находится дома в Нью-Джерси вместе с родителями.

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“Это была сумасшедшая неделя, мне не верится, что прошла всего лишь неделя, кажется, что прошла целая вечность. Совет игроков очень активно все обсуждает, у теннисисток есть групповой чат, каждый день все пишут свои идеи и свои переживания, и мы стараемся ответить, – рассказала Кристи в интервью Tennis Channel. – Суть нашей работы не только в том, чтобы общаться с WTA, но и чтобы передавать девочкам новости как можно более оперативно, до того, как они попадут в социальные сети. Кажется, как будто каждый раз, когда у нас более-менее появляется план, то что-то вновь случается, и смена планов раздражает. И когда отменили турнир в Индиан-Уэллс, то, естественно, все сразу начали думать, а что будет с Майами, с Чарльстоном, с остальным сезоном. Можно было почувствовать, что присутствует тревога и паника со стороны игроков.

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Мы максимально старались получить ответы от WTA, которые общались с турнирами. Нужно понимать, что турниры поставлены в тяжелые условия, они потеряют много денег и каждый из них любит проводить свои турниры, поэтому нам нужно дать им время и проявить уважение. Получается тяжелая ситуация, потому что Стив Саймон (глава WTA) старается с уважением относится к турнирам, иногда турниры самостоятельно хотят делать такие заявления. Какая-то информация просто начинает появляться то тут, то там, другая информация просто выражает здравый смысл. Но все немного сложнее устроено. Например, в Чарльстоне Стиву нужно было сначала встречаться с директором турнира, с владельцем турнира, чтобы уладить все до конца. Были отправлены электронные письма игрокам, чтобы они возвращались домой в Европу. Но в то же время, официально озвучить, мол, турнир отменен, нам не хочется, чтобы не разрушать те отношения, которые выстраиваются с директорами и владельцами соревнований. Каждый находится в напряжении, сейчас нет таких людей, кому легко, поэтому я понимаю, когда игрокам хочется выплеснуть свое недовольство. Иногда ты просто не получаешь желаемых ответов, поэтому так реагируешь. Но Совет однозначно подталкивает WTA общаться с игроками больше и информировать их настолько, насколько это возможно”.

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Источник:

tennis.com

Фото: USTA.