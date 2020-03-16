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Теннис

Шесть теннисисток дебютировали в основной сетке турниров WTA в этом году

Евгений НикитюкНет комментариев
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За два месяца нового сезона в WTA-туре уже шесть теннисисток дебютировали в основной сетке соревнований.

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1. Энн Ли (США) (№131) – впервые сыграла в основной сетке в Окленде, а через две недели успешно дебютировала в основе турнира Большого Шлема, выйдя во второй круг.

2. Пейдж Мэри Хуриган (Новая Зеландия) (№442) – получила wild card на домашнем турнире в Окленде и потерпела поражение от Каролин Возняцки.

3. Валентина Иванов (Новая Зеландия) (№1008) – 18-летней теннисистке также была предоставлена wild card на ASB Classic, где она проиграла на старте Жиль Тайхманн.

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4. Патчарин Чепчандедж (Таиланд) (№690) – выиграла wild card в основу домашнего турнира в Хуахине и уступила в первом круге будущей финалистке Леони Кунг.

5. Наталия Костич (Сербия) (№190) – дебютировала в Топ-200 рейтинга под конец прошлого сезона, а в феврале впервые сыграла в основной сетке турнира WTA в Хуахине, проиграв Чжэн Сайсай.

6. Ульрикке Эйкери (Норвегия) (№248) – двенадцать раз проигрывала в квалификации турниров до февраля, когда успешно пробилась в основную сетку в Хуахине и стала первой представительницей своей страны с 1991 года, которой это удалось. 29 назад Эми Джнссон выступила на турнире в Паттайе.

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Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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