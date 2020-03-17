Бернард Томич: “Мне еще предстоит пройти тест на коронавирус, но у меня есть все симптомы”

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Австралийский теннисист находится на карантине в Майами.



27-летний Томич рассказал в интервью The Herald Sun, что мог подхватить вирус во время путешествий. Ранее в этом месяце австралиец выступил на «челленджере» в Монтеррее, а затем отправился в США на турнир «Miami Open».

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«Со вторника я начал чувствовать себя неважно. У меня уже были проблемы с дыханием и у меня был низкий иммунитет. Сейчас я в Майами и самоизолировался, как мне посоветовали. Пока я еще не прошел тест, но у меня есть все симптомы. Я считаю, что подхватил его, когда ехал из Мехико в Монтеррей на прошлой неделе. Люди должны воспринимать происходящее чрезвычайно серьезно, особенно дома, в Австралии. Я не знаю, как долго мне еще нужно находится на карантине или когда меня протестируют».

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После Открытого чемпионата Австралии в этом году Томич также выступил на турнирах в Нью-Йорке, Флориде и Далласе.

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Источник:

heraldsun.com.au

Фото: EPA.