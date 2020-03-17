Большой теннисный турнир Ролан Гаррос перенесли на осень

Открытый чемпионат Франции пройдет с 20 сентября по 4 октября
#коронавирус, #Ролан Гаррос
Источник – rbc.ua.
Через пандемию коронавирус крупный теннисный турнир Ролан Гаррос перенесли на осень.
Об этом сообщает сайт организаторов.
Открытый чемпионат Франции на грунтовых кортах перенесено с мая-июня на сентябрь-октябрь. По решению оргкомитета новые сроки проведения основного турнира Ролан Гаррос – 20 сентября по 4 октября 2020 года.
Ранее, турнир WTA в Германии отменили из-за коронавирус.
Источник: champion.com.ua