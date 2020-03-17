Вторник, 17 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисБольшой теннисный турнир Ролан Гаррос перенесли на осень
Теннис

Большой теннисный турнир Ролан Гаррос перенесли на осень

AdminНет комментариев
Добавлено

Открытый чемпионат Франции пройдет с 20 сентября по 4 октября

#коронавирус, #Ролан Гаррос

Источник – rbc.ua.

Через пандемию коронавирус крупный теннисный турнир Ролан Гаррос перенесли на осень.

Об этом сообщает сайт организаторов.

Открытый чемпионат Франции на грунтовых кортах перенесено с мая-июня на сентябрь-октябрь. По решению оргкомитета новые сроки проведения основного турнира Ролан Гаррос – 20 сентября по 4 октября 2020 года.

Ранее, турнир WTA в Германии отменили из-за коронавирус.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
В ITF не знали о заявлении со стороны Ролан Гаррос, а ATP и WTA предупредили за несколько часов

На Ролан Гаррос приостановили все строительные работы

СМИ: Джокович и Надаль сейчас находятся в Испании

Чемпионка US Open присоединилась к известным спортсменам для помощи пострадавшим от коронавируса

Ярослава Шведова: “Мой тест на коронавирус отрицательный”

Закрыть