Большой теннисный турнир Ролан Гаррос перенесли на осень

Открытый чемпионат Франции пройдет с 20 сентября по 4 октября

#коронавирус, #Ролан Гаррос

Источник – rbc.ua.

Через пандемию коронавирус крупный теннисный турнир Ролан Гаррос перенесли на осень.

Об этом сообщает сайт организаторов.

Открытый чемпионат Франции на грунтовых кортах перенесено с мая-июня на сентябрь-октябрь. По решению оргкомитета новые сроки проведения основного турнира Ролан Гаррос – 20 сентября по 4 октября 2020 года.

Ранее, турнир WTA в Германии отменили из-за коронавирус.