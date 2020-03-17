На Ролан Гаррос приостановили все строительные работы

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С сегодняшнего дня все рабочие покинули территорию «Stade Roland Garros».

Напомним, что на Открытом чемпионате Франции обновили главный стадион и с этого сезона теннисисты впервые получили возможность играть матчи на французском «мэйджоре» под крышей.

Как сообщает журналист Эрик Сальо, сегодня утром на «Stade Roland Garros», где все еще проходил завершающий этап строительных работ, все рабочие покинули объект. «Это наш последний день на работе», – сказал им один из сотрудников. На протяжении 15 дней во Франции будут действовать строгие ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

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Ранее директор Ролан Гаррос Ги Форже отметил, что окончательное решение о проведении турнира остается за органами власти. Открытый чемпионат Франции-2020 запланирован в теннисном календаре с 24 мая по 7 июня. По последним данным в стране зафиксировано более 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом (148 человек погибло).

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Chantier stoppé aujourd’hui à Roland-Garros. Les ouvriers ferment le site. Les belles ailes du toit se déploieront-elles dans deux mois? #COVID2019 #rolandgarros pic.twitter.com/AwIKbPBWwB — Eric Salliot (@ericsalliot) March 17, 2020

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Источник:

rmcsport.bfmtv.com

Фото: FFT.