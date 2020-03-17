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Теннис

На Ролан Гаррос приостановили все строительные работы

Евгений НикитюкНет комментариев
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С сегодняшнего дня все рабочие покинули территорию «Stade Roland Garros».

Напомним, что на Открытом чемпионате Франции обновили главный стадион и с этого сезона теннисисты впервые получили возможность играть матчи на французском «мэйджоре» под крышей.

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Как сообщает журналист Эрик Сальо, сегодня утром на «Stade Roland Garros», где все еще проходил завершающий этап строительных работ, все рабочие покинули объект. «Это наш последний день на работе», – сказал им один из сотрудников. На протяжении 15 дней во Франции будут действовать строгие ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

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Ранее директор Ролан Гаррос Ги Форже отметил, что окончательное решение о проведении турнира остается за органами власти. Открытый чемпионат Франции-2020 запланирован в теннисном календаре с 24 мая по 7 июня. По последним данным в стране зафиксировано более 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом (148 человек погибло).

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Источник:
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Фото: FFT.

Источник: btu.org.ua
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