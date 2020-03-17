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Теннис

СМИ: Джокович и Надаль сейчас находятся в Испании

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первая и вторая ракетки мира вместе с семьями проводят время в Испании.

По информации “Marca”, лидеры мирового тенниса сейчас находятся вместе со своими близкими в Испании.

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Новак Джокович вместе с женой и детьми остановился в Марбелье, где также находятся братья теннисиста Марко и Джордже.

Рафаэль Надаль проводит время у себя дома на Мальорке в Порто Кристо. Теннисист сообщил, что его теннисная академия сейчас закрыта для посещения, но некоторые ученики по различным причинам пока еще остаются в академии. «Я нахожусь дома и занимаюсь физической активностью дома. Я также призываю вас оставаться дома. Это трудные времена, но вместе мы их преодолеем», – сказал Надаль.

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По последним данным в Испании зарегистрировано более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом (из них 491 – летальные).

> ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

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Источник:
marca.com

Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
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