СМИ: Джокович и Надаль сейчас находятся в Испании

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Вчера, 15:46
WTA объявила об отмене турниров до начала мая
Вчера, 15:30
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
15.03.20 21:16
Чем занимаются теннисисты после отмены турниров: обзор соцсетей
13.03.20 16:20
Кубок Дэвиса. Сборная Украины сыграет свой следующий матч против сборной Израиля
Первая и вторая ракетки мира вместе с семьями проводят время в Испании.
По информации “Marca”, лидеры мирового тенниса сейчас находятся вместе со своими близкими в Испании.
Новак Джокович вместе с женой и детьми остановился в Марбелье, где также находятся братья теннисиста Марко и Джордже.
Рафаэль Надаль проводит время у себя дома на Мальорке в Порто Кристо. Теннисист сообщил, что его теннисная академия сейчас закрыта для посещения, но некоторые ученики по различным причинам пока еще остаются в академии. «Я нахожусь дома и занимаюсь физической активностью дома. Я также призываю вас оставаться дома. Это трудные времена, но вместе мы их преодолеем», – сказал Надаль.
По последним данным в Испании зарегистрировано более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом (из них 491 – летальные).
> ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости
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Источник:
marca.com
Фото: Instagram.