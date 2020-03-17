В ITF не знали о заявлении со стороны Ролан Гаррос, а ATP и WTA предупредили за несколько часов

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Федерация тенниса Франции переносит Ролан Гаррос на осень

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Рене Штаммбах, один из членов Совета директоров ITF, прокомментировал заявление французской федерации.



“Я не знал об этом. Две недели назад мы обсуждали возможные варианты развития событий, но речи о том, чтобы перенести Ролан Гаррос на другие даты не было. Я удивлен и пока не понимаю, имеет ли это смысл”, – сообщил Штаммбах в интервью по телефону (сам он сейчас находится в самоизоляции). Как уверяет теннисный функционер, “в ITF знали, что что-то грядет”, однако, такого решения не ожидали. “Я не могу представить, что с ATP и WTA не было проведено консультаций”, – говорит Штаммбах.

О том, что другие официальные лица в теннисе не знали о предстоящем заявлении со стороны Ролан Гаррос, говорит Джон Вертхейм (аналитик и ведущий “Tennis Channel”, исполнительный редактор “Spots Illustated”). “Насколько нам известно, консультации было крайне мало. На данный момент немного самонадеянно говорить о том, что в ближайшей перспективе будет проведен хоть какой-нибудь теннисный турнир”.

– Сегодня стало известно, что приостановлены все строительные работы по подготовке теннисного комплекса к соревнованиям в Париже;

– Ранее директор Ролан Гаррос Ги Форже отметил, что окончательное решение о проведении турнира остается за органами власти;

– Открытый чемпионат Франции-2020 был запланирован в теннисном календаре с 24 мая по 7 июня. По последним данным в стране зафиксировано более 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом (148 человек погибло);

– Организаторы Уимблдона по последней информации пока не отклоняются от запланированного графика (29 июня – 12 июля) и продолжают консультации с органами власти по поводу проведения соревнований;

– Завтра, по сведениям СМИ, будет опубликовано совместное заявление от ATP и WTA.

Как стало известно позднее, ATP и WTA проинформировали о решении руководства Ролан Гаррос за несколько часов до публикации пресс-релиза. Французский журналист Эрик Сальо приводит цитату со стороны турнира о том, что “реакция (игроков) ATP кажется удивительной. Это решение было принято в самых лучших интересах турнира. Нельзя просто отмести в сторону грунтовый сезон”. Также сказано, что директор Ролан Гаррос Ги Форже общался по этому поводу со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

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« Réaction de surprise de la part de l’ATP. Il fallait prendre cette décision au nom de l’intérêt supérieur du tournoi. On ne pouvait pas balayer la saison de terre battue. Ce sera l’été indien. Guy Forget a appelé @RafaelNadal » Signé @bgiudicelli_pr #RolandGarros — Eric Salliot (@ericsalliot) March 17, 2020

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Источник:

luzernerzeitung.ch

Фото: Getty Images.