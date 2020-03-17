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Теннис

В ITF не знали о заявлении со стороны Ролан Гаррос, а ATP и WTA предупредили за несколько часов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Рене Штаммбах, один из членов Совета директоров ITF, прокомментировал заявление французской федерации.

“Я не знал об этом. Две недели назад мы обсуждали возможные варианты развития событий, но речи о том, чтобы перенести Ролан Гаррос на другие даты не было. Я удивлен и пока не понимаю, имеет ли это смысл”, – сообщил Штаммбах в интервью по телефону (сам он сейчас находится в самоизоляции). Как уверяет теннисный функционер, “в ITF знали, что что-то грядет”, однако, такого решения не ожидали. “Я не могу представить, что с ATP и WTA не было проведено консультаций”, – говорит Штаммбах.

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О том, что другие официальные лица в теннисе не знали о предстоящем заявлении со стороны Ролан Гаррос, говорит Джон Вертхейм (аналитик и ведущий “Tennis Channel”, исполнительный редактор “Spots Illustated”). “Насколько нам известно, консультации было крайне мало. На данный момент немного самонадеянно говорить о том, что в ближайшей перспективе будет проведен хоть какой-нибудь теннисный турнир”.

– Сегодня стало известно, что приостановлены все строительные работы по подготовке теннисного комплекса к соревнованиям в Париже;

– Ранее директор Ролан Гаррос Ги Форже отметил, что окончательное решение о проведении турнира остается за органами власти;

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– Открытый чемпионат Франции-2020 был запланирован в теннисном календаре с 24 мая по 7 июня. По последним данным в стране зафиксировано более 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом (148 человек погибло);

– Организаторы Уимблдона по последней информации пока не отклоняются от запланированного графика (29 июня – 12 июля) и продолжают консультации с органами власти по поводу проведения соревнований;

– Завтра, по сведениям СМИ, будет опубликовано совместное заявление от ATP и WTA.

Как стало известно позднее, ATP и WTA проинформировали о решении руководства Ролан Гаррос за несколько часов до публикации пресс-релиза. Французский журналист Эрик Сальо приводит цитату со стороны турнира о том, что “реакция (игроков) ATP кажется удивительной. Это решение было принято в самых лучших интересах турнира. Нельзя просто отмести в сторону грунтовый сезон”. Также сказано, что директор Ролан Гаррос Ги Форже общался по этому поводу со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

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Источник:
luzernerzeitung.ch

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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