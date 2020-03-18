Элина Свитолина попала в список журнала “Forbes”

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Американское издание представило список “30 under 30. Europe” (30 человек в возрасте до 30 лет), в который вошли молодые и перспективные представители разных сфер жизни.



В европейский рейтинг в категории “Спорт и игры” по версии “Forbes” попала первая ракетка Украины Элина Свитолина. На счету 25-летней теннисистки 14 титулов WTA и личный рекорд 3-я строчка в мировом рейтинге.

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Еще одной представительницей тенниса в этом списке стала 28-летняя румынка Симона Халеп, чемпионка Ролан Гаррос и Уимблдона, экс-первая ракетка мира.

В прошлом году в список “30 under 30” вошли теннисисты Петра Квитова (Чехия) и Кайл Эдмунд (Великобритания).

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Фото: Jimmie48 Tennis Photography.