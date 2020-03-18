Конюх планирует вернуться в теннис после четвёртой операции на локте

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Ролан Гаррос переносят на осень: что говорят игроки и журналисты о решении организаторов турнира
Вчера, 17:53
Федерация тенниса Франции переносит Ролан Гаррос на осень
16.03.20 15:46
WTA объявила об отмене турниров до начала мая
16.03.20 15:30
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
Экс-двадцатая ракетка мира уже возобновила тренировки в Загребе
Ана Конюх не выходит на корт с февраля прошлого года, а в марте была вынуждена ещё раз обратиться к помощи хирургов. На данный момент 22-летняя хорватка тренируется вместе со своей командой в Загребе.
“Мне понадобится много времени, чтобы психологически вернуться к тому ритму турниров, матчей, поездок, которого у меня не было очень долго. Мне не нужно думать о результатах, они придут сами собой.
Возвращение мы планировали в мае-июне, но теперь я не знаю, что будет в дальнейшем. Мы все немного напуганы, потому что это нездоровая ситуация. Я стараюсь не находиться среди большого скопления людей, тренируюсь с маленькой командой и мы избегаем спортивных залов”.
> Ана Конюх: “Мой шанс вернуться в теннис равен 70% и я готова к этому”
Напомним, что из-за пандемии коронавируса турниры WTA отложены минимум до начала мая. Вчера стало известно о том, что Федерация тенниса Франции перенесла Ролан Гаррос на осень.
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Old school kind of training today🏼
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Источник:
sport.hrt.hr