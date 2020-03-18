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Теннис

Конюх планирует вернуться в теннис после четвёртой операции на локте

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ана Конюх не выходит на корт с февраля прошлого года, а в марте была вынуждена ещё раз обратиться к помощи хирургов. На данный момент 22-летняя хорватка тренируется вместе со своей командой в Загребе.

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“Мне понадобится много времени, чтобы психологически вернуться к тому ритму турниров, матчей, поездок, которого у меня не было очень долго. Мне не нужно думать о результатах, они придут сами собой.

Возвращение мы планировали в мае-июне, но теперь я не знаю, что будет в дальнейшем. Мы все немного напуганы, потому что это нездоровая ситуация. Я стараюсь не находиться среди большого скопления людей, тренируюсь с маленькой командой и мы избегаем спортивных залов”.

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> Ана Конюх: “Мой шанс вернуться в теннис равен 70% и я готова к этому”

Напомним, что из-за пандемии коронавируса турниры WTA отложены минимум до начала мая. Вчера стало известно о том, что Федерация тенниса Франции перенесла Ролан Гаррос на осень.

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Old school kind of training today🏼

Публикация от Ana Konjuh (@anakonjuh) 14 Мар 2020 в 12:30 PDT

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Источник:
sport.hrt.hr

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Источник: btu.org.ua
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