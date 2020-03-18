Организаторы грунтового турнира в Гамбурге пока продолжают подготовку к соревнованиям

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Ролан Гаррос переносят на осень: что говорят игроки и журналисты о решении организаторов турнира

Федерация тенниса Франции переносит Ролан Гаррос на осень

WTA объявила об отмене турниров до начала мая

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA



Пресс-служба “Hamburg European Open” сообщает, что на данный момент турнир пройдет по намеченному плану. Тем не менее, организаторы готовы реагировать на дальнейшее развитие событий из-за пандемии коронавируса.

«Наше внимание всегда сосредоточено на здоровье и безопасности всех зрителей, игроков и сотрудников. Мы постоянно следим за развитием событий и будет реагировать немедленно на изменение ситуации. Конечно же, мы будем информировать вас о тех или иных необходимых мерах. В первую очередь, мы желаем вам и вашим семьям здоровья в ближайшие недели, но также и много терпения и уверенности. Будьте здоровы!».

Tennis🎾 ist in der aktuellen Situation in den Hintergrund gerückt. Trotzdem möchten wir Euch ein Update von uns geben! 🗯 Das Team der Hamburg European Open 🟡⚫️ wünscht Euch aus dem 🏠-Office alles Gute (vor allem Gesundheit!)#hamburgopen #atphamburghttps://t.co/3v2bOpC7jG — Hamburg European Open 〽️ (@hamburgopen) March 18, 2020

Соревнования ATP 500 в Германии запланированы в теннисном календаре на 11 – 19 июля. Вчера стало известно, что организаторы Ролан Гаррос не успевают подготовить турнир к проведению в мае-июне и хотят перенести его на осень.

Тем временем, об отмене турнира сообщили организаторы «челленджера» в Бордо (11-17 мая).

Tennis : l’édition 2020 du BNP Paribas Primrose annulée @JRGarinoAE – Sud https://t.co/YhCPEjkUN1 https://t.co/t2EYAz2wVs — Alain Guesdon (@AlainGuesdon1) March 17, 2020

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Источник:

tennis-tourtalk.com

Фото: Tennis TourTalk.