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Теннис

Организаторы грунтового турнира в Гамбурге пока продолжают подготовку к соревнованиям

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Сегодня, 09:46

Ролан Гаррос переносят на осень: что говорят игроки и журналисты о решении организаторов турнира

Вчера, 17:53

Федерация тенниса Франции переносит Ролан Гаррос на осень

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Пресс-служба “Hamburg European Open” сообщает, что на данный момент турнир пройдет по намеченному плану. Тем не менее, организаторы готовы реагировать на дальнейшее развитие событий из-за пандемии коронавируса.

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«Наше внимание всегда сосредоточено на здоровье и безопасности всех зрителей, игроков и сотрудников. Мы постоянно следим за развитием событий и будет реагировать немедленно на изменение ситуации. Конечно же, мы будем информировать вас о тех или иных необходимых мерах. В первую очередь, мы желаем вам и вашим семьям здоровья в ближайшие недели, но также и много терпения и уверенности. Будьте здоровы!».

Соревнования ATP 500 в Германии запланированы в теннисном календаре на 11 – 19 июля. Вчера стало известно, что организаторы Ролан Гаррос не успевают подготовить турнир к проведению в мае-июне и хотят перенести его на осень.

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Тем временем, об отмене турнира сообщили организаторы «челленджера» в Бордо (11-17 мая).

> ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

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Источник:
tennis-tourtalk.com

Фото: Tennis TourTalk.

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Источник: btu.org.ua
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