Организаторы грунтового турнира в Гамбурге пока продолжают подготовку к соревнованиям

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Ролан Гаррос переносят на осень: что говорят игроки и журналисты о решении организаторов турнира
Вчера, 17:53
Федерация тенниса Франции переносит Ролан Гаррос на осень
16.03.20 15:46
WTA объявила об отмене турниров до начала мая
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Пресс-служба “Hamburg European Open” сообщает, что на данный момент турнир пройдет по намеченному плану. Тем не менее, организаторы готовы реагировать на дальнейшее развитие событий из-за пандемии коронавируса.
«Наше внимание всегда сосредоточено на здоровье и безопасности всех зрителей, игроков и сотрудников. Мы постоянно следим за развитием событий и будет реагировать немедленно на изменение ситуации. Конечно же, мы будем информировать вас о тех или иных необходимых мерах. В первую очередь, мы желаем вам и вашим семьям здоровья в ближайшие недели, но также и много терпения и уверенности. Будьте здоровы!».
Tennis🎾 ist in der aktuellen Situation in den Hintergrund gerückt. Trotzdem möchten wir Euch ein Update von uns geben! 🗯
Das Team der Hamburg European Open 🟡⚫️ wünscht Euch aus dem 🏠-Office alles Gute (vor allem Gesundheit!)#hamburgopen #atphamburghttps://t.co/3v2bOpC7jG
— Hamburg European Open 〽️ (@hamburgopen) March 18, 2020
Соревнования ATP 500 в Германии запланированы в теннисном календаре на 11 – 19 июля. Вчера стало известно, что организаторы Ролан Гаррос не успевают подготовить турнир к проведению в мае-июне и хотят перенести его на осень.
Тем временем, об отмене турнира сообщили организаторы «челленджера» в Бордо (11-17 мая).
Tennis : l’édition 2020 du BNP Paribas Primrose annulée @JRGarinoAE – Sud https://t.co/YhCPEjkUN1 https://t.co/t2EYAz2wVs
— Alain Guesdon (@AlainGuesdon1) March 17, 2020
> ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости
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Источник:
tennis-tourtalk.com
Фото: Tennis TourTalk.