Свитолина попала в рейтинг Forbes

Элина Свитолина попала в престижный рейтинг
#Свитолина
Источник – forbes.com.
Издание Forbes опубликовало свой традиционный рейтинг 30 under 30 (30 человек до 30 лет).
Об этом сообщает Forbes.
Место в рейтинге получила и украинская теннисистка Элина Свитолина. В список Forbes входят 30 знаменитостей, которые до 30 лет сумели покорить мир и сделали мощный прорыв в своей карьере.
Напомним, большой теннисный турнир Ролан Гаррос перенесли на осень.
Ранее, турнир WTA в Германии отменили из-за коронавирус.
Источник: champion.com.ua