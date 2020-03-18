Свитолина попала в рейтинг Forbes

Элина Свитолина попала в престижный рейтинг

#Свитолина

Источник – forbes.com.

Издание Forbes опубликовало свой традиционный рейтинг 30 under 30 (30 человек до 30 лет).

Об этом сообщает Forbes.

Место в рейтинге получила и украинская теннисистка Элина Свитолина. В список Forbes входят 30 знаменитостей, которые до 30 лет сумели покорить мир и сделали мощный прорыв в своей карьере.

Напомним, большой теннисный турнир Ролан Гаррос перенесли на осень.

Ранее, турнир WTA в Германии отменили из-за коронавирус.