Власти Японии о проведении Олимпиады: “Игры не будут иметь смысла, если страны не смогут прислать своих спортсменов”

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Ролан Гаррос переносят на осень: что говорят игроки и журналисты о решении организаторов турнира

Федерация тенниса Франции переносит Ролан Гаррос на осень

WTA объявила об отмене турниров до начала мая

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

В правительстве Японии заговорили о возможной отмене турнира этим летом.



Если ранее представители японской власти безапелляционно заявляли о проведении Летних Олимпийских Игр в Токио в установленные сроки, то сегодня вице-премьер страны несколько иначе прокомментировал подготовку к турниру.

Как сообщает Reuters, Таро Асо, вице-премьер Японии и министр финансов, отметил, что даже если Япония сможет преодолеть вспышку коронавируса, Олимпийские Игры «не будут иметь смысла», если другие страны не смогут прислать своих спортсменов.

Напомним, что на данный момент в разных государствах действуют свои ограничительные меры, которые приводят и к приостановке отборочных этапов к Олимпийским Играм.

Пандемия коронавируса вносит коррективы и в проведение других международных спортивных мероприятий. Вчера стало известно, что UEFA переносит Чемпионат Европы по футболу на следующий год.

В ответ на обвинения со стороны спортсменов, что заявляя о проведении Олимпиады, их здоровье подвергают риску, организаторы говорят, что «ни одно решение не будет идеальным».

Обращаясь к парламенту, Асо заявил: «Как ранее уже говорил премьер-министр, хочется, чтобы Олимпиада прошла в такой обстановке, когда все чувствуют себя в безопасности и счастливы. Но это не то, что Япония способна самостоятельно решить».

Ранее на этой неделе организаторы провели видеоконференцию с представителями стран G-7. Президент США Дональд Трамп отметил в интервью журналистам, что проведение Олимпиады стоило бы перенести на один год, так как «не хочется видеть соревнования при пустых трибунах».

– Теннисный турнир в рамках Олимпиады-2020 запланирован на 25 июля – 2 августа.

– Вчера стало известно, что организаторы Ролан Гаррос переносят свой турнир с конца мая – начало июня на 20 сентября – 4 октября.

– Позднее организаторы Открытого чемпионата США критично прокомментировали действия французской федерации, отметив, что и они не исключают такой вариант, при котором US Open перенесут на более позднее даты (на данный момент это 24 августа – 13 сентября).

– Организаторы Уимблдона пока не говорят об изменениях в графике соревнований (29 июня – 12 июля), заявляя, что будут следовать рекомендациям властей и действовать «во благо общества в целом».

– На данный момент официально отменены турниры в ATP до 27 апреля и в WTA – до 3 мая.

> ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

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Фото: Getty Images.