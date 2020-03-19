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Теннис

Ирапуато. Бондаренко сыграет в основной сетке

Евгений НикитюкНет комментариев
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В финале отборочной сетки украинская теннисистка обыграла представительницу Японии Мию Като: 6:3, 7:6(2). Напомним, что на прошлой неделе Бондаренко выиграла парный титул на турнире WTA в Монтеррее.

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Первой соперницей Катерины в основной сетке станет седьмая сеяная аргентинка Надя Подороска. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.

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Источник: btu.org.ua
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