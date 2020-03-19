Ирапуато. Бондаренко сыграет в основной сетке

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Катерина Бондаренко победила в квалификации турнира ITF W25+H в Мексике



В финале отборочной сетки украинская теннисистка обыграла представительницу Японии Мию Като: 6:3, 7:6(2). Напомним, что на прошлой неделе Бондаренко выиграла парный титул на турнире WTA в Монтеррее.

Первой соперницей Катерины в основной сетке станет седьмая сеяная аргентинка Надя Подороска. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.

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