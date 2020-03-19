“Нельзя принимать такое решение в одностороннем порядке”: в USTA ответили на заявление Ролан Гаррос

Новости

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня

Катарина Завацкая: "Сейчас полно свободного времени, это непривычно и интересно"

Ролан Гаррос переносят на осень: что говорят игроки и журналисты о решении организаторов турнира

Организаторы Открытого чемпионата США прокомментировали решение французской теннисной федерации перенести грунтовый мэйджор на осень.



Федерация тенниса Франции во вторник заявила, что переносит Ролан Гаррос с 24 мая – 7 июня на осень и планирует провести турнир с 20 сентября по 4 октября. Накануне на территории теннисного комплекса в Париже были приостановлены все строительные работы.

Как сообщают СМИ, организаторы французского мэйджора не проконсультировались перед принятием данного решения с ATP, WTA или ITF. Известно, что мужская и женская теннисные ассоциации были поставлены перед фактом за несколько часов до публикации пресс-релиза.

«USTA планирует провести Открытый чемпионат США в этом году и на данный момент не вводит никаких изменений в график проведения. Тем не менее, в столь беспрецедентное время мы рассматриваем все варианты, в том числе и перенесение турнира на более поздние даты», – говорится в заявлении американской федерации.

Напомним, что согласно календарю сезона-2020, Открытый чемпионат США должен пройти c 24 августа по 13 сентября. Таким образом, организаторы Ролан Гаррос планируют начать соревнования в основной сетке через неделю после окончания турнира в Нью-Йорке.

«В то время, когда весь мир объединяется, мы осознаем, что такое решение (об изменении дат US Open в случае необходимости) нельзя принимать в одностороннем порядке. Поэтому USTA будет его рассматривать только при полном сотрудничестве с другими турнирами Большого Шлема, WTA, ATP, ITF и другими нашими партнёрами, включая Кубок Лейвера», – отметили в пресс-службе американского Шлема.

Помимо US Open, американская федерация является одним из организаторов Кубка Лейвера, как и Федерация тенниса Австралии и ATP. Турнир должен пройти в Бостоне (США) с 25 по 27 сентября. «Это заявление стало сюрпризом для нас и дня наших партнеров. Оно поднимает много вопросов и сейчас мы оцениваем ситуацию», – говорится в заявлении Кубка Лейвера. Организаторы говорят, что на данный момент они планировали проводить турнир в изначально указанные сроки.

Кроме Кубка Лейвера (соревнования проходят 3 дня), на протяжении 2 недель, на которые французская федерация переносит Ролан Гаррос, в календаре двух Туров запланированы еще 9 турниров. Ожидается, что ATP и WTA сделают совместное заявление сегодня.

– неделя с 21 сентября: ATP (Метц, Санкт-Петербург, Кубок Лейвера), WTA (Гуанчжоу, Сеул, Токио)

– неделя с 28 сентября: ATP (Чэнду, София, Чжухай), WTA (Ухань).

На сегодняшний день известно, что в ATP официально отменены все турниры до 27 апреля, а в WTA – до 3 мая.

> ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

btu.org.ua

Фото: Getty Images.