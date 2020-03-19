Организаторы US Open не исключили возможность переноса турнира

Турнир должен состояться с 31 августа по 13 сентября
#US Open, #коронавирус
Источник – ua-football.com.
Теннисная ассоциация США (USTA) планирует провести Открытый чемпионат США в соответствии с графиком, но не исключает переноса соревнований из-за пандемии коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
“Сейчас беспрецедентные времена, и мы оцениваем все наши варианты, включая возможность переноса турнира на более поздний срок.
Мы признаем, что такое решение не должно приниматься в одностороннем порядке, поэтому USTA сделает это при полной консультации с другими турнирами Большого шлема, WTA, ATP, ITF и нашими партнерами, включая и Кубок Лэйвера”, – говорится в заявлении USTA.
Открытый чемпионат США по теннису должен состояться с 31 августа по 13 сентября.
Ранее, теннисный сезон остановлен до 7 июня.
Напомним, Джокович самоізолювався в Испании через коронавирус.