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Теннис

Организаторы US Open не исключили возможность переноса турнира

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Турнир должен состояться с 31 августа по 13 сентября

#US Open, #коронавирус

Источник – ua-football.com.

Теннисная ассоциация США (USTA) планирует провести Открытый чемпионат США в соответствии с графиком, но не исключает переноса соревнований из-за пандемии коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

“Сейчас беспрецедентные времена, и мы оцениваем все наши варианты, включая возможность переноса турнира на более поздний срок.

Мы признаем, что такое решение не должно приниматься в одностороннем порядке, поэтому USTA сделает это при полной консультации с другими турнирами Большого шлема, WTA, ATP, ITF и нашими партнерами, включая и Кубок Лэйвера”, – говорится в заявлении USTA.

Открытый чемпионат США по теннису должен состояться с 31 августа по 13 сентября.

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Источник: champion.com.ua
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