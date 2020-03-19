Симона Халеп пожертвовала деньги на приобретение медицинского оборудования в двух городах Румынии

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Румынка призывает своих соотечественников присоединится к сбору средств на борьбу с коронавирусом
Вторая ракетка мира в своих социальных сетях опубликовала видео, в котором призвала жителей Румынии придерживаться рекомендаций властей в предотвращении распространения коронавируса, а также рассказала, что помогает медицинским учреждениям закупать нужное оборудование
“К сожалению, сейчас все мы переживаем непростое время и сталкиваемся с новыми проблемами, которые и не могли себе представить несколько месяцев назад. Но с другой стороны сейчас появилась хорошая возможность показать, как мы можем поддерживать и быть в ответе друг за друга.
Пока мы находимся дома, врачи и весь медицинский персонал докладывает огромные усилия, чтобы спасти каждую жизнь, при этом жертвуя собой для общего блага. Давайте строго следовать рекомендациям властей и внесём свой вклад в решение сложившейся ситуации, которая повлияла на жизнь каждого человека.
Я решила пожертвовать деньги на приобретение необходимого оборудования, которое будет направлено в медицинские учреждения в Бухаресте и Констанце. Я призываю всех, кто может сделать свой вклад в борьбу с этим вирусом. И давайте заботиться о себе, будем ответственными и сохраняем позитив. Да поможет нам Бог!”
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На сегодняшний день в Румынии подтверждено 246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 16 марта на территории страны действует режим чрезвычайного положения, который власти ввели минимум на месяц.
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Фото: Getty Images.