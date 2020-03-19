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Теннис

Теннисный сезон остановлен до 7 июня

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Через пандемию коронавирус теннисисты будут без игры до июня

#ATP, #WTA

Источник – isport.ua.

Ассоциации мужского и женского тенниса (ATP и WTA) объявили об отмене всех теннисных турниров, которые имели відбутися в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

“Из-за вспышки заболевания коронавирусов COVID-19 все турниры WTA и ATP будут приостановлены до 7 июня”, – говорится в сообщении организации.

Рейтинги ATP и WTA на этот период будут заморожены. Известно, что до 7 июня отменяются также челленджеры соревнования ATP и ITF. С 8 июня все соревнования должны возобновиться согласно календарю соревнований.

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Напомним, Джокович самоізолювався в Испании через коронавирус.

Три дня назад Джокович покинул США после того, как Мастерси в Индиан-Веллсі и Майами были отменены.

Источник: champion.com.ua
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