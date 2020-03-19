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Теннис

Украинские теннисисты на этой неделе выступят на турнирах ATP Challenger Tour (ДОПОЛНЕНО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Илья Марченко, Владислав Орлов и Данил Калениченко стартуют на “челленджерах”.

NUR-SULTAN CHALLENGER I – ATP Challenger Tour
Нур-Султан, Казахстан • 9-15 марта • хард • $54 160
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Илья Марченко получил 15-й номер посева и первый раунд пропускает. Во втором круге украинец сыграет с победителем встречи Санджар Файзиев (Узбекистан) – Ненад Зимоньич (Сербия).

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Соперником Владислава Орлова на старте соревнований стал представитель Нидерландов 19-летний Йеспер де Йонг (АТР 400).

ДОПОЛНЕНО: Украинец Владислав Орлов снялся с турнира. Официальная причина отказа – травма правого запястья. Орлова в основной сетке заменил еще один представитель Украины – Анатолий Петренко.

POTCHOPEN – ATP Challenger Tour
Почефструм, ЮАР • 9-15 марта • хард • $35 000
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Данил Калениченко в первом круге сыграет против Синдхарта Равата (ATP 445) из Индии. В парной сетке украинец выступит вместе с итальянцем Фабрицио Орнаго. Их соперниками на старте стали Робби Арендс и Хололвам Монтси из ЮАР.

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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