Украинские теннисисты на этой неделе выступят на турнирах ATP Challenger Tour (ДОПОЛНЕНО)

Новости
Вчера, 20:34
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
Вчера, 20:01
Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня
Вчера, 19:34
Катарина Завацкая: "Сейчас полно свободного времени, это непривычно и интересно"
Вчера, 09:46
Ролан Гаррос переносят на осень: что говорят игроки и журналисты о решении организаторов турнира
Илья Марченко, Владислав Орлов и Данил Калениченко стартуют на “челленджерах”.
NUR-SULTAN CHALLENGER I – ATP Challenger Tour
Нур-Султан, Казахстан • 9-15 марта • хард • $54 160
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Илья Марченко получил 15-й номер посева и первый раунд пропускает. Во втором круге украинец сыграет с победителем встречи Санджар Файзиев (Узбекистан) – Ненад Зимоньич (Сербия).
Соперником Владислава Орлова на старте соревнований стал представитель Нидерландов 19-летний Йеспер де Йонг (АТР 400).
ДОПОЛНЕНО: Украинец Владислав Орлов снялся с турнира. Официальная причина отказа – травма правого запястья. Орлова в основной сетке заменил еще один представитель Украины – Анатолий Петренко.
POTCHOPEN – ATP Challenger Tour
Почефструм, ЮАР • 9-15 марта • хард • $35 000
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Данил Калениченко в первом круге сыграет против Синдхарта Равата (ATP 445) из Индии. В парной сетке украинец выступит вместе с итальянцем Фабрицио Орнаго. Их соперниками на старте стали Робби Арендс и Хололвам Монтси из ЮАР.
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Фото: ФТУ.