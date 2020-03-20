Сборные Германии, Италии и Австралии сыграют в Финале Кубка Дэвиса в Мадриде

Новости

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня

Катарина Завацкая: "Сейчас полно свободного времени, это непривычно и интересно"

Ролан Гаррос переносят на осень: что говорят игроки и журналисты о решении организаторов турнира

Известны все 12 команд, которые прошли квалификацию на Davis Cup Finals-2020.



Напомним, что по результатам прошлого года в финальную часть турнира автоматически попали сборные Канады, Великобритании, России и Испании, а также обладатели «wild card» сборные Франции и Сербии.

Хорватия – Индия 3-1

Б. Годжо – П. Гуннесваран 3-6, 6-4, 6-2

М. Чилич – Р. Раманатан 7-6(8), 7-6(8)

Павич / Шкугор – Бопанна / Паес 3-6, 7-6(9), 5-7

М. Чилич – П. Гуннесваран 6-0, 6-1



Венгрия – Бельгия 3-2

А. Балаш – Р. Бемельманс 7-5, 6-7(4), 4-6

М. Фучович – К. Коппеянс 6-2, 5-7, 6-4

Балаш / Фучович – Жилль / Флиген 6-3, 1-6, 4-6

А. Балаш – К. Коппеянс 6-3, 6-0

М. Фучович – Р. Бемельманс 6-7(7), 6-4, 6-2

Колумбия – Аргентина 3-1

Д. Элахи Галан – Л. Майер 6-1, 6-4

С. Хиральдо – Х. Лондеро 7-6(6), 3-6, 2-6

Кабаль / Фара – Гонсалес / Себальос

Д. Элахи Галан – Х. Лондеро 6-3, 6-4

США – Узбекистан 4-0

Р. Опелка – Д. Истомин 6-2, 7-5

Т. Фритц – С. Файзиев 6-1, 6-2

Брайан / Брайан – Д. Истомин 6-3, 6-4

Т. Пол – Д. Истомин 6-3, 6-0

Австралия – Бразилия 3-1

Д. Томпсон – Т. Монтейру 6-4, 6-4

Д. Миллман – Т. Сейбот Уайлд 4-6, 7-6(0), 6-2

Дакворт / Пирс – Демонилер / Мелигени 7-5, 5-7, 6-7(6)

Д. Миллман – Т. Монтейру 6-7(6), 7-6(3), 7-6(3)

Италия – Южная Корея 4-0

Ф. Фоньини – Д. Ли 6-0, 6-3

Д. Магер – Ц. Сун-Нам 6-3, 7-5

Болелли / Фоньини – Нам / Сон 6-3, 6-1

С. Травалья – Ю. Чон 6-1, 6-1

Германия – Беларусь 4-1

Я-Л. Штруфф – И. Ивашка 6-4, 6-4

Ф. Кольшрайбер – Е. Герасимов 6-4, 5-7, 6-7(3)

Кравиц / Мис – Герасимов – Василевский 6-4, 7-6(5)

Я-Л. Штруфф – Е. Герасимов 6-3, 6-2

Д. Кёпфер – Д. Остапенков 6-0, 6-2

Казахстан – Нидерланды 3-1

М. Кукушкин – Р. Хаасе 4-6, 7-6(2), 3-6

А. Бублик – Т. Грикспур 7-6(4), 7-6(4)

Голубев / Недовесов – Хаасе / Ройер 6-3, 6-3

А. Бублик – Р. Хаасе 7-6(4), 6-1

Словакия – Чехия 1-3

Й. Ковалик – И. Веселы 3-6, 5-7

А. Мартин – Л. Росол 4-6, 4-6

Полашек / Зеленай – Форейтек / Колар 6-4, 6-4

А. Мартин – И. Веселы 6-4, 5-7, 5-7

Австрия – Уругвай 3-1

Д. Новак – М. Куэвас 6-2, 6-4

Ю. Родионов – П. Куэвас 7-6(7), 3-6, 6-7(5)

Марак / Мельцер – Беар / Куэвас 4-6, 6-3, 7-5

Д. Новак – П. Куэвас 2-6, 6-3, 6-4

Япония – Эквадор 0-3

Г. Соеда – Э. Гомес 5-7, 6-7(3)

Я. Утияма – Р. Кирос 6-7(4), 6-2, 6-7(8)

Маклахлан / Утияма – Ескобар / Идальго 6-7(3), 3-6

Швеция – Чили 3-1

М. Имер – М. Барриос Вера 6-2, 6-3

Э. Имер – А. Табило 4-6, 3-6

Эрикссон / Линдстедт – Барриос Вера / Табило 6-4, 6-4

М. Имер – А. Табило 3-6, 7-5, 6-3

– Пять сборных – Австрия, Чехия, Эквадор, Венгрия и Швеция – впервые сыграют в Финале Кубка Дэвиса.

– Австралия и Германия – единственные две команды из списка квалифайеров, которые в прошлом сезоне в Мадриде сумели выйти из группы.

– Жеребьевка финальной части турнира состоится 12 марта. В топ-2 посева войдут чемпион турнира Испания (1) и финалист Davis Cup Finals Канада (2).

– 12 команд, которые проиграли в квалификации, сыграют в сентябре в рамках Первой Мировой группы. Также на этой стадии выступят 12 команд, которые выиграли в плей-офф, в том числе и сборная Украины. Участники будут посеяны согласно актуальному рейтингу, который опубликуют в понедельник. Жеребьевка состоится в пятницу, 13 марта.

12 команд, проигравших в квалификации: Индия, Бельгия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Беларусь, Нидерланды, Словакия, Уругвай, Япония, Чили.

12 команд, выигравших в плей-офф: Украина, Боливия, Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия, Ливан, Новая Зеландия, Перу, Норвегия, Португалия, Румыния, Пакистан или Словения.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

daviscup.com

Фото: Davis Cup.