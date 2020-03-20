Сборные Германии, Италии и Австралии сыграют в Финале Кубка Дэвиса в Мадриде

Новости
18.03.20 20:34
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
18.03.20 20:01
Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня
18.03.20 19:34
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18.03.20 09:46
Ролан Гаррос переносят на осень: что говорят игроки и журналисты о решении организаторов турнира
Известны все 12 команд, которые прошли квалификацию на Davis Cup Finals-2020.
Напомним, что по результатам прошлого года в финальную часть турнира автоматически попали сборные Канады, Великобритании, России и Испании, а также обладатели «wild card» сборные Франции и Сербии.
Хорватия – Индия 3-1
Б. Годжо – П. Гуннесваран 3-6, 6-4, 6-2
М. Чилич – Р. Раманатан 7-6(8), 7-6(8)
Павич / Шкугор – Бопанна / Паес 3-6, 7-6(9), 5-7
М. Чилич – П. Гуннесваран 6-0, 6-1
Венгрия – Бельгия 3-2
А. Балаш – Р. Бемельманс 7-5, 6-7(4), 4-6
М. Фучович – К. Коппеянс 6-2, 5-7, 6-4
Балаш / Фучович – Жилль / Флиген 6-3, 1-6, 4-6
А. Балаш – К. Коппеянс 6-3, 6-0
М. Фучович – Р. Бемельманс 6-7(7), 6-4, 6-2
Колумбия – Аргентина 3-1
Д. Элахи Галан – Л. Майер 6-1, 6-4
С. Хиральдо – Х. Лондеро 7-6(6), 3-6, 2-6
Кабаль / Фара – Гонсалес / Себальос
Д. Элахи Галан – Х. Лондеро 6-3, 6-4
США – Узбекистан 4-0
Р. Опелка – Д. Истомин 6-2, 7-5
Т. Фритц – С. Файзиев 6-1, 6-2
Брайан / Брайан – Д. Истомин 6-3, 6-4
Т. Пол – Д. Истомин 6-3, 6-0
Австралия – Бразилия 3-1
Д. Томпсон – Т. Монтейру 6-4, 6-4
Д. Миллман – Т. Сейбот Уайлд 4-6, 7-6(0), 6-2
Дакворт / Пирс – Демонилер / Мелигени 7-5, 5-7, 6-7(6)
Д. Миллман – Т. Монтейру 6-7(6), 7-6(3), 7-6(3)
Италия – Южная Корея 4-0
Ф. Фоньини – Д. Ли 6-0, 6-3
Д. Магер – Ц. Сун-Нам 6-3, 7-5
Болелли / Фоньини – Нам / Сон 6-3, 6-1
С. Травалья – Ю. Чон 6-1, 6-1
Германия – Беларусь 4-1
Я-Л. Штруфф – И. Ивашка 6-4, 6-4
Ф. Кольшрайбер – Е. Герасимов 6-4, 5-7, 6-7(3)
Кравиц / Мис – Герасимов – Василевский 6-4, 7-6(5)
Я-Л. Штруфф – Е. Герасимов 6-3, 6-2
Д. Кёпфер – Д. Остапенков 6-0, 6-2
Казахстан – Нидерланды 3-1
М. Кукушкин – Р. Хаасе 4-6, 7-6(2), 3-6
А. Бублик – Т. Грикспур 7-6(4), 7-6(4)
Голубев / Недовесов – Хаасе / Ройер 6-3, 6-3
А. Бублик – Р. Хаасе 7-6(4), 6-1
Словакия – Чехия 1-3
Й. Ковалик – И. Веселы 3-6, 5-7
А. Мартин – Л. Росол 4-6, 4-6
Полашек / Зеленай – Форейтек / Колар 6-4, 6-4
А. Мартин – И. Веселы 6-4, 5-7, 5-7
Австрия – Уругвай 3-1
Д. Новак – М. Куэвас 6-2, 6-4
Ю. Родионов – П. Куэвас 7-6(7), 3-6, 6-7(5)
Марак / Мельцер – Беар / Куэвас 4-6, 6-3, 7-5
Д. Новак – П. Куэвас 2-6, 6-3, 6-4
Япония – Эквадор 0-3
Г. Соеда – Э. Гомес 5-7, 6-7(3)
Я. Утияма – Р. Кирос 6-7(4), 6-2, 6-7(8)
Маклахлан / Утияма – Ескобар / Идальго 6-7(3), 3-6
Швеция – Чили 3-1
М. Имер – М. Барриос Вера 6-2, 6-3
Э. Имер – А. Табило 4-6, 3-6
Эрикссон / Линдстедт – Барриос Вера / Табило 6-4, 6-4
М. Имер – А. Табило 3-6, 7-5, 6-3
– Пять сборных – Австрия, Чехия, Эквадор, Венгрия и Швеция – впервые сыграют в Финале Кубка Дэвиса.
– Австралия и Германия – единственные две команды из списка квалифайеров, которые в прошлом сезоне в Мадриде сумели выйти из группы.
– Жеребьевка финальной части турнира состоится 12 марта. В топ-2 посева войдут чемпион турнира Испания (1) и финалист Davis Cup Finals Канада (2).
– 12 команд, которые проиграли в квалификации, сыграют в сентябре в рамках Первой Мировой группы. Также на этой стадии выступят 12 команд, которые выиграли в плей-офф, в том числе и сборная Украины. Участники будут посеяны согласно актуальному рейтингу, который опубликуют в понедельник. Жеребьевка состоится в пятницу, 13 марта.
12 команд, проигравших в квалификации: Индия, Бельгия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Беларусь, Нидерланды, Словакия, Уругвай, Япония, Чили.
12 команд, выигравших в плей-офф: Украина, Боливия, Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия, Ливан, Новая Зеландия, Перу, Норвегия, Португалия, Румыния, Пакистан или Словения.
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Источник:
daviscup.com
Фото: Davis Cup.