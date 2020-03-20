Сергей Стаховский: “Надо включать голову и слушать, что говорят умные люди”

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Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

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Первая ракетка Украины прокомментировал последние события, с которыми столкнулся мир из-за пандемии коронавируса.



– Коронавирус, а мы встретились. Не боитесь? (разговор состоялся 15 марта).

– У меня нет паники, но вдвое или втрое чаще за сутки мою руки. Общаюсь с теми же людьми, с которыми общался раньше. Есть ограничения и в семье. Но я нахожусь в группе людей, которая при получении коронавируса является наименее рискованной. Это очень опасная болезнь для пожилых людей – например, для моей бабушки. Об этом надо думать и уважать, делать какие-то ограничения.

То, что сейчас закрываются страны и границе, – сюр. Это надо было делать раньше и лучше контролировать пересечение границы, а не просто закрывать. Все понимают, что мы делаем это из-за Италии. Она равнодушно отнеслась к этой ситуации, а сейчас уже поздно что-то делать. Все закрываются, чтобы каким-то образом замедлить ситуацию. Ведь это же не закончит миграцию вируса, а лишь замедлит ее. Это даст время, чтобы найти или создать вакцину, или противодействие этому вирусу.

> Катарина Завацкая: “Сейчас полно свободного времени, это непривычно и интересно”

– Украинский боксёр Александр Усик говорит: «Разве у нас нет других проблем? К какому-то гриппу прицепились».

– Я спортсмен, а не врач. Тем более не эпидемиолог, который может сказать, это пандемия, или нет, и какие есть угрозы. В подобных ситуациях важно мнение именно специалистов в этом деле. Они всю жизнь исследуют те же вирусы не для того, чтобы мы потом говорили: «Ваш грипп – это все болтовня. Ничего не будет». Эти люди досконально владеют информацией, имеют все графики, историю всех пандемий. Но мы будем говорить, что это фигня, потому Усик сказал, что это просто грипп? Давайте будем разумными. Если ВОЗ говорит, что это пандемия, которая будет иметь реальные последствия и риски, то надо включать голову и слушать, что говорят умные люди. Иначе – какой смысл? Тогда судьи нам также не нужны, не надо законов. Зачем? Можем сами все решать.

> Леся Цуренко: “Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза”

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Источник:

ua.tribuna.com

Фото: Instagram.