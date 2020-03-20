Стаховский: Коронавирус – это фигня, потому что Усик так сказал?

Украинский теннисист призывает серьезно относиться к болезни

#Стаховский, #Усик

Источник – Tribuna.com.

Всем следует серьезно относиться к распространению коронавирус и не слушать тех, кто призывает не обращать внимания на болезнь.

Об этом теннисист Сергей Стаховский заявил в интервью Трибуне.

“Я спортсмен, а не врач. Тем более не эпидемиолог, который может сказать, это пандемия, или нет, и какие есть угрозы. В подобных ситуациях важно мнение именно специалистов в этом деле. Они всю жизнь исследуют те же вирусы не для того, чтобы мы потом говорили: Ваш грипп – это все разговоры. Ничего не будет. Эти люди досконально владеют информацией, у них есть все графики, история всех пандемий. Но мы будем говорить, что это фигня, потому что Усик сказал, что это просто грипп? Давайте будем разумными. Если ВОЗ говорит, что это пандемия, которая будет иметь реальные последствия и риски, то надо включать голову и слушать, что говорят умные люди. Иначе – какой смысл? Тогда судьи нам тоже нужны, не надо законов. Зачем? Можем сами все решать”, – сказал Стаховский.

Ранее, организаторы US Open не исключили возможность переноса турнира.