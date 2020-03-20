Стаховский: Лучшим временем были два месяца после Майдана, когда вся эта сволочь исчезла с территории Украины

Теннисист поделился мнением о политической обстановке в стране

#Стаховский

Источник – Tribuna.com.

После Революции Достоинства в Украине достойно не изменили судебную систему.

Об этом сказал теннисист Сергей Стаховский.

“Для меня лучшее время – два месяца после Майдана. Когда вся эта сволочь исчезла с территории Украины, включая большинство Партии регионов. Не было никого. Их бросали в урны, били. Это плохо, так. Но заслужили ли этого эти люди? Бесспорно. Они принимали весь народ за баранов и дебилов, у них было право на все.

Но политический процесс дал сбой, включил бюрократическую систему. Стало понятно, что им ничего не грозит. Они смогли вернуться.

После Революции Достоинства мы достойно не изменили судебную систему. Они не получили никаких наказаний и тюрем, а сейчас объявляют речи с трибуны парламента. Это реально смешно”, – сказал Стаховский.