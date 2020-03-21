Монтеррей. Элина Свитолина против Аранчи Рус в полуфинале: превью матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина будет бороться за выход в финал турнира WTA в Монтеррее. Соперницей Элины стала представительница Нидерландов Аранча Рус. Матч пройдёт на Центральном корте не ранее 01:00 (08.03) по киевскому времени
Элина Свитолина (Украина) – 7-я ракетка мира
Дата рождения: 12/09/1994 (25 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 13 (2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/поражений за карьеру: 372/197
Призовые за карьеру: $19,416,306
Элина Свитолина на портале БТУ
Аранча Рус (Нидерланды) – 76-я ракетка мира
Дата рождения: 12/12/1990 (29 лет)
Место рождения: Делфт, Нидерланды
Рост: 180 см
Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Побед/Поражений за карьеру: 508/310
Призовые за карьеру: $1,545,717
Высший рейтинг WTA: 61 (19/08/2012)
Аранча Рус на портале БТУ
H2H: 0-1
2011 | Сен-Годенс (ITF) | грунт | 1/4 финала | Аранча Рус 6-4 4-6 6-3
[b]Путь на турнире:
Элина Свитолина
R1 – Данка Ковинич (Черногория, 88) 6-3 6-2
R2 – Ольга Говорцова (Беларусь, 143) 6-3 6-4
QF – Лейла Фернандес (Канада, 126) 6-4 7-5
Аранча Рус
R1 – Варвара Флинк (Россия, 149) 4-3, отказ
R2 – Лорен Дэвис (США, 61) 7-5 6-0
QF – Ребекка Петерсон (Швеция, 45) 6-1 6-1
История на турнире: Свитолина впервые выступает в Монтеррее, а Рус играла здесь уже дважды: в 2009 году успешно прошла квалификацию и проиграла в первом круге, а в 2011 году проиграла на старте отбора.
Выступления в сезоне 2020:
Элина Свитолина – 7/6
Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3
Premier 5 – 0/1 | Доха – R2
Premier – 0/2 | Брисбен – R1, Дубай – R1
International – 2/1 | Хуахин – 1/4
Fed Cup – 2/1
Аранча Рус – 9/7
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2
International – 1/2 | Акапулько – R1, Хобарт – QR2
ITF World Tennis Tour – 7/2 | Андрезьё-Бутеон – финал, Каир – полуфинал
Fed Cup – 0/2
Последние пять матчей: Элина Свитолина: П, П, В, В, В | Аранча Рус: П, П, В, В, В
Национальный фактор: Элина Свитолина – 4/5. У Свитолиной отрицательная статистика с теннисистками из Нидерландов. В последнем матче украинка обыграла Бибиане Схофс на турнире в Хуахине | Аранча Рус – провела пять матчей против украинок в основной сетке турниров WTA/Grand Slam и одержала одну победу. В прошлом месяце нидерландка на турнире ITF в Египте обыграла Дарью Снигур и проиграла Лесе Цуренко.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь