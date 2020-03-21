Монтеррей. Элина Свитолина против Аранчи Рус в полуфинале: превью матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина будет бороться за выход в финал турнира WTA в Монтеррее. Соперницей Элины стала представительница Нидерландов Аранча Рус. Матч пройдёт на Центральном корте не ранее 01:00 (08.03) по киевскому времени

Элина Свитолина (Украина) – 7-я ракетка мира



Дата рождения: 12/09/1994 (25 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 13 (2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/поражений за карьеру: 372/197

Призовые за карьеру: $19,416,306

Элина Свитолина на портале БТУ

Аранча Рус (Нидерланды) – 76-я ракетка мира



Дата рождения: 12/12/1990 (29 лет)

Место рождения: Делфт, Нидерланды

Рост: 180 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Побед/Поражений за карьеру: 508/310

Призовые за карьеру: $1,545,717

Высший рейтинг WTA: 61 (19/08/2012)

Аранча Рус на портале БТУ

H2H: 0-1

2011 | Сен-Годенс (ITF) | грунт | 1/4 финала | Аранча Рус 6-4 4-6 6-3

[b] Путь на турнире:

Элина Свитолина

R1 – Данка Ковинич (Черногория, 88) 6-3 6-2

R2 – Ольга Говорцова (Беларусь, 143) 6-3 6-4

QF – Лейла Фернандес (Канада, 126) 6-4 7-5

Аранча Рус

R1 – Варвара Флинк (Россия, 149) 4-3, отказ

R2 – Лорен Дэвис (США, 61) 7-5 6-0

QF – Ребекка Петерсон (Швеция, 45) 6-1 6-1

История на турнире: Свитолина впервые выступает в Монтеррее, а Рус играла здесь уже дважды: в 2009 году успешно прошла квалификацию и проиграла в первом круге, а в 2011 году проиграла на старте отбора.

Выступления в сезоне 2020:

Элина Свитолина – 7/6

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

Premier 5 – 0/1 | Доха – R2

Premier – 0/2 | Брисбен – R1, Дубай – R1

International – 2/1 | Хуахин – 1/4

Fed Cup – 2/1

Аранча Рус – 9/7

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

International – 1/2 | Акапулько – R1, Хобарт – QR2

ITF World Tennis Tour – 7/2 | Андрезьё-Бутеон – финал, Каир – полуфинал

Fed Cup – 0/2

Последние пять матчей: Элина Свитолина: П, П, В, В, В | Аранча Рус: П, П, В, В, В

Национальный фактор: Элина Свитолина – 4/5. У Свитолиной отрицательная статистика с теннисистками из Нидерландов. В последнем матче украинка обыграла Бибиане Схофс на турнире в Хуахине | Аранча Рус – провела пять матчей против украинок в основной сетке турниров WTA/Grand Slam и одержала одну победу. В прошлом месяце нидерландка на турнире ITF в Египте обыграла Дарью Снигур и проиграла Лесе Цуренко.



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