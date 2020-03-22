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Теннис

Глава WTA поблагодарил болельщиков за поддержку во время вынужденной паузы в сезоне

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Дорогие болельщики,

Как вам всем, наверное, уже известно, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон приостановлен до 7 июня. Это было непростое решение, но, без всяких сомнений, мы выбрали правильный вариант действий и турниры возобновятся тогда, когда органы власти и здравоохранения постановят, что это безопасно.

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Решение этой глобальной проблемы также в наших интересах, так как на турнирых выступают теннисистки из более чем 80 стран мира, а сами соревнования проводятся на шести континентах. Нет ничего важнее, чем здоровье каждого из членов семьи WTA, в том числе и преданных болельщиков.

На протяжении всего этого периода меня поражает сила и подход нашего Совета игроков, в который входят Кристи Ан, Габриэла Дабровски, Мэдисон Кис, Йоханна Конта, Александра Крунич, Анастасия Павлюченкова, Слоан Стивенс и Донна Векич. Они вносят огромный вклад в продолжающиеся дискуссии между всеми сторонами.

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Я также хотел бы отдать должное партнёрам турниров, которые являются основой WTA-тура. Каждый теннисный турнир требует максимальных усилий со стороны спонсоров, местных структур, персонала и волонтёров, а также тысяч часов работы. Мы продолжаем работать с турнирами, чтобы наилучшим образом решить краткосрочные задачи и обсудить долгосрочные цели.

Мы продолжим как можно лучше информировать вас о ситуации и помогать вам держать связь с вашими любимыми теннисистками и турнирами с помощью их и наших страниц в социальных сетях, а также сайта WTA.

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Берегите себя и спасибо вам за поддержку и понимание. Именно благодаря вам теннис является лучшим женским видом спорта в мире. С нетерпением ждём возобновления сезона”.

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Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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