Вторая ракетка Испании: “Сейчас теннис – это второстепенное дело”

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Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

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“Я, как и любой спортсмен сейчас, делаю то, что могу. Разве что, в отличие от тех, кто живет в маленькой квартире в центре города, мне повезло, что я живу в довольно большом доме, где есть сад. Там можно немного подышать воздухом и я могу чем-то заняться. Чтобы совсем не потерять форму, которую я набрал в начале сезона, я делаю разные упражнения. Занимаюсь на тренажере TRX или на велотренажере, чтобы мои ноги оставались в тонусе”, – цитирует теннисиста Castellón Plaza.

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“Будем надеяться, что мы переживем вспышку коронавируса с наиболее легкими последствиями, что будет минимум смертей и мы как можно раньше сможем вернуться к нормальной жизни. Теннис на данный момент, как и любой спорт, занимает второстепенное место. Что важно сейчас – это люди. Будут другие способы, как набрать форму и продолжить соревнования, чтобы это было удобно настолько, насколько возможно.

Что я думаю по поводу планов организаторов Ролан Гаррос? Я не считаю, что они поступили хорошо, что приняли такое решение, не считаясь с мнением других турниров или игроков. Я не уверен, что это хорошая идея проводить два турнира Большого Шлема на разных покрытиях в рамках такого короткого периода. Сейчас мне не важно, когда будет этот турнир, и вообще, свое заявление они сделали в неподходящий момент. Сегодня в мире так много людей, для которых настали плохие времена: они сами заразились или заразился кто-то из их семьи. Как я уже сказал, теннис сейчас – это второстепенное дело.

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Пока для нас предварительная дата – это июнь, но это тоже пока не окончательно. Нам нужно подождать, когда все нормализуется, и когда это произойдет, тогда нужно будет за короткий срок вернуться в форму, начать тренироваться и затем продолжить свои выступления”.

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