Хуан Мартин дель Потро: “Я не хочу заканчивать дело, которое люблю, из-за травмы”

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В воскресенье звезды аргентинского спорта устроили для болельщиков чат в социальной сети. Дель Потро рассказал, как проходит его восстановление.

“Несмотря на травмы, я бы хотел продолжать играть. Мне хочется вернуться в Тур, но реальность такова, что цена слишком велика, учитывая мои проблемы с коленом. У меня было две операции, я восстанавливаюсь уже во второй раз. Доктора настроены оптимистично, они говорят, что со мной все будет отлично, но на деле все идет не совсем так. Это то, что заставляет меня задуматься. В июне 2019 года я провел последний свой матч на данный момент, в ноябре я должен был сыграть выставочный матч с Роджером Федерером. Я был в большом предвкушении, но я был просто не в состоянии это сделать.

По этому поводу мой настрой меняется, иногда мне приходят мысли, что стоит задуматься о чем-то другом, перестать бороться с трудностями. Но затем я думаю, мол, нет, я не хочу так заканчивать то дело, которое люблю. Я заслуживаю завершить его, будучи в хорошей форме, наслаждаясь этим делом, несмотря на боль. Так что, мне нужно продолжать работать. Сейчас я нахожусь на карантине, делаю упражнения дома утром и вечером. Я не опускаю руки. В 2016 году ситуация была другой, это был вообще не я, не моя игра, я не мог играть с бекхенда двумя руками, мне приходилось постоянно играть резанными ударами. Из-за этого приходилось больше бегать, чего я делать не люблю. Все разделилось на «до» и «после», когда я выиграл матч на Олимпиаде в Рио против Новака Джоковича. Этот поединок переломил ход событий. Я сумел выиграть, получить удовольствие от игры и мне было комфортно играть так, как я мог на то время, на что хватало моих возможностей. Это был один лучших матчей в моей карьере, просто потрясающий опыт”.

В конце оба спортсмена обратились к болельщикам.

“Целя нашего чата – немного отвлечь каждого из вас в связи с таким потоком негативных новостей. Как я вижу по комментариям, у нас это получилось, и я очень счастлив, что вы здорово провели время в нашей компании, – отметил дель Потро. – Я бы хотел подчеркнуть, чтобы вы уважали установленные правила, чтобы ценили тех людей, которые работают в больницах, которые обеспечивают нам еду и безопасность. Мы понятия не имеем, как много людей на самом деле сейчас помогают нам выжить”.

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Источник:

lanacion.com.ar

Фото: Getty Images.