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Каролин Гарсия: “Никогда не думала, что в моей жизни будет такой период”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Француженка прибыла в Манакор вместе со своими родителями после того, как узнала об отмене турнира в Индиан-Уэллс и продолжает тренироваться в академии Рафаэля Надаля.

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“Я приехала сюда с чемоданом, который собирала для Индиан-Уэллс. Считаю эту академию лучшим местом для тренировок. Это маленький городок, здесь гораздо тише, чем в других европейских городах. Мы в безопасности, чувствуем себя отлично. Здесь спокойная атмосфера.

Сейчас я стараюсь принимать вещи такими, какие они есть, и расставлять приоритеты. Но иногда это просто нереально сделать. По утрам и вечерам я чувствую себя, будто нахожусь в кино. Я никогда не думала, что в моей жизни будет такой период”.

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Источник:
www.lequipe.fr

Источник: btu.org.ua
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