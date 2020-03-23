Стаховский: Главная відмнінність Европы и Украины – образование

Источник – Чемпион.

Главная проблема Украины – качество и система образования.

Об этом в интервью Трибуне заявил Сергей Стаховский.

“У нас образование покупается до сих пор. Там этого нет. Да, тоже есть определенное кумовство. Но критерий, что ты кого-то знаешь, работает на таком же уровне только с конкурентами с таким же образованием. Тогда может сыграть роль контакта. Но у нас же пофиг – по образованию можешь быть врачом, а тебя назначат генпрокурором. В Европе критическая масса людей рассуждает, следит и не дает таким прецедентам случаться”, – подчеркнул теннисист.