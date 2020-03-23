WTA собрала больше 280 тысяч долларов для “Крастного Креста” Австралии

Новости
20.03.20 12:24
Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"
18.03.20 20:34
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
18.03.20 20:01
Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня
18.03.20 19:34
Катарина Завацкая: "Сейчас полно свободного времени, это непривычно и интересно"
Женская теннисная ассоциация направит средства на восстановление пострадавших районов от лесных пожаров
В начале января в WTA заявили, что будут жертвовать на помощь пострадавшим от лесных пожаров по 100 австралийских долларов (~$70) за каждый эйс в одиночном и парном разрядах на турнирах в Брисбене, Окленде, Аделаиде и Хобарте.
Таким образом, организации удалось собрать более 500,000 австралийских долларов (более $280,000). Все деньги направлены в “Крастный Крест”, который оказывает гуманитарную помощь, а также помогает в восстановлении разрушенных домов.
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Источник:
www.wtatennis.com