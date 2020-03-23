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Теннис

WTA собрала больше 280 тысяч долларов для “Крастного Креста” Австралии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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В начале января в WTA заявили, что будут жертвовать на помощь пострадавшим от лесных пожаров по 100 австралийских долларов (~$70) за каждый эйс в одиночном и парном разрядах на турнирах в Брисбене, Окленде, Аделаиде и Хобарте.

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Таким образом, организации удалось собрать более 500,000 австралийских долларов (более $280,000). Все деньги направлены в “Крастный Крест”, который оказывает гуманитарную помощь, а также помогает в восстановлении разрушенных домов.

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Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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