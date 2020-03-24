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Теннис

Джон Вертхайм: “Отмена Олимпиады в 2020 году – это неизбежно”

Евгений НикитюкНет комментариев
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На телеканале “Tennis Channel” обсудили информацию об отмене Олимпийских Игр в Токио в 2020 году.

“Мы видели как разные федерации, представители разных видов спорта высказывались и оказывали свое давление. Канада сказала, что не будет отправлять своих спортсменов, – рассказал в эфире “Tennis Channel” Джон Вертхайм, ведущий редактор Sports Illustared и эксперт телеканала. – Это решение витало в воздухе, оно неизбежно. Если смотреть на последние события, что происходило за последнюю неделю, то невозможно себе представить, что Олимпиада может пройти в 2020 году. И теперь мы слышим информацию от журналистов, что это практически официально, что турнир не состоится. Появляются новые вопросы для тенниса: ситуация с очками, квалификацией и так далее. Но есть и другой момент. В этом году Олимпиада была запланирована между Уимблдоном и US Open. Теперь, если Игры переносят сразу на следующий год, кто знает, с какими теннисными турнирами они могут пересечься в датах, это вполне возможно. Пока я думаю, что даты в 2021 году будут примерно такими же, как и в 2020 году (25 июля – 2 августа). Но не забываем, что в 2000 году Игры в Сиднее проходили после US Open, то же самое было и в 1988 году, когда Олимпиада была в Сеуле.

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Абсолютно разные игроки, от Коко Гауфф до Винус Уильямс, говорили, насколько это особенный турнир, для многих теннисистов эти соревнования становятся одними из самых ожидаемых за их карьеру. Сейчас все находятся в очень странном положении, никто не знает, тренироваться им или нет, как поддерживать форму. Может быть, такое решение организаторов повлияет и на другие решения игроков, например, кто-то из них захочет поиграть подольше. Мы все понимаем, что Винус будет уже 40, Серене Уильямс и Роджеру Федереру – по 39 лет, возможно, братья Брайаны решат что-то изменить. Будет интересно посмотреть, кто в итоге захочет выступить на Олимпиаде. Но в одном нам можно быть уверенными точно: проводить Игры в этом году просто невозможно, сейчас в мире происходит слишком много всего. Есть много рисков. Думаю, что даже те, кто очень надеялся на проведение турнира в этом году, все равно предчувствовали, что грядет решение об их отмене.

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Означает ли это, что до 2 августа не будет никакого тенниса и в Турах? Сейчас столько неизвестности, кто знает. Каждый день что-то происходит. Мы только знаем наверняка, что весной никаких турниров не будет. Мы, конечно, можем надеяться на лучшее, но это заставляет задуматься. Так что, нужно смотреть на все реалистично. Посмотрим, что произойдет к тому времени.

Что касается ситуации с Ролан Гаррос, если турнир будет проведен осенью… Я бы сказал, что теннисисты – существа рациональные, они понимают, что Шлем – это всегда престижно и это всегда хорошие деньги. Они не будут бойкотировать турнир из-за того, как повели себя организаторы. Да, они приедут, будут возмущаться и закатывать глаза, но в итоге все будут играть. За первый круг можно заработать около 50 тысяч долларов, поэтому теннисисты будут вести себя рационально”.

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Источник:
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Фото: ATP Tour.

Источник: btu.org.ua
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