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Теннис

Глава ATP о возобновлении турниров: “Травяной сезон остается в календаре, но ситуация в мире развивается быстро”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Андреа Гауденци обратился к теннисным болельщикам с заявлением о сегодняшней ситуации в спорте.

“Мы продолжаем оценивать все варианты по сохранению и максимальной наполненности теннисного календаря, основываясь на различных датах возвращения в Тур. Само собой разумеется, что полное сотрудничество с другими руководящими органами имеет важное значение. Мы тесно сотрудничаем со всеми теннисными турнирами на траве, и они остаются в календаре, как и было запланировано ранее, – отметил Гауденци. – Реальность такова, что ситуация (в мире) развивается быстро, и нет другого выбора, кроме как действовать согласно положению вещей, которые складываются изо дня в день и с недели на неделю”.

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“Нынешняя приостановка Тура оставляет большой пробел во всей нашей жизни. Тем не менее, мы стремимся сыграть свою роль в ближайшие недели с помощью наших цифровых и социальных медиа-платформ, которые, помимо других инициатив, включают запуск кампании #tennisathome, чтобы донести до наших поклонников позитивный и свежий контент”.

Уроженец Италии, страны, наиболее сильно пораженной вирусом COVID-19 в Европе, Гауденци призывает игроков, турниры и любителей тенниса распространять информацию о ключевых рекомендациях в борьбе с пандемией.

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“Это время большой неопределенности для всех, и нет ничего важнее, чем поставить в приоритет здоровье. Те личные истории, которые я слышал от знакомых дома в Италии, ужасающие. Необходимость отнестись к этому серьезно, оставаться дома и практиковать ответственное социальное дистанцирование, – все это имеет первостепенное значение. Мы призываем всех в теннисном сообществе распространять это важное послание в ближайшие дни и недели”.

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Источник:
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Фото: UbiTennis.

Источник: btu.org.ua
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