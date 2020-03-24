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Теннис

ITF поддерживает решение МОК пересмотреть подготовку к Олимпиаде

Евгений НикитюкНет комментариев
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Международная теннисная федерация опубликовала своё заявление по поводу предстоящих соревнований в Токио

Как говорится в официальном заявлении ITF, организация поддерживает решение Международного олимпийского комитета пересмотреть подготовку к Олимпийским играм, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.

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В ближайшие четыре недели МОК будет вести обсуждение с различными структурами по поводу проведения Олимпиады, в том числе её перенос на другие даты. Как заметил Томас Бах, ситуация с коронавирусом в Японии постепенно улучшается, но в то же время она усугубляется в других странах мира.

ITF рассчитывает на тесное сотрудничество с Олимпийским комитетом в течение всего этого времени с целью предоставить полную информацию о теннисном турнире. С переводом открытого письма президента МОК Томаса Баха можно ознакомиться на сайте НОК Украины.

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Напомним, что ранее от выступления на Олимпийских и Паралимпийских играх отказалась Канада.

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Источник:
www.itftennis.com

Источник: btu.org.ua
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