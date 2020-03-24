ITF поддерживает решение МОК пересмотреть подготовку к Олимпиаде

Новости
20.03.20 12:24
Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"
18.03.20 20:34
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
18.03.20 20:01
Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня
18.03.20 19:34
Катарина Завацкая: "Сейчас полно свободного времени, это непривычно и интересно"
Международная теннисная федерация опубликовала своё заявление по поводу предстоящих соревнований в Токио
Как говорится в официальном заявлении ITF, организация поддерживает решение Международного олимпийского комитета пересмотреть подготовку к Олимпийским играм, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.
В ближайшие четыре недели МОК будет вести обсуждение с различными структурами по поводу проведения Олимпиады, в том числе её перенос на другие даты. Как заметил Томас Бах, ситуация с коронавирусом в Японии постепенно улучшается, но в то же время она усугубляется в других странах мира.
ITF рассчитывает на тесное сотрудничество с Олимпийским комитетом в течение всего этого времени с целью предоставить полную информацию о теннисном турнире. С переводом открытого письма президента МОК Томаса Баха можно ознакомиться на сайте НОК Украины.
Напомним, что ранее от выступления на Олимпийских и Паралимпийских играх отказалась Канада.
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Источник:
www.itftennis.com