Российская бывшая теннисистка назвала инвалида получеловеком

Бычкова оскорбила блогера Горбунова
#Бычкова
Источник – eurosport.ru.
В связи с недавними постами в социальных сетях Eurosport прекратил сотрудничество с экс-теннисисткой и комментатором Екатериной Бычковой.
Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
“Eurosport и компания Медиа Альянс выступают против хамства и буллинг в любой форме. Екатерина Бычкова выразила собственное мнение, которое не совпадает с мнением Eurosport. Мы считаем недопустимыми подобные высказывания и сожалеем, что подобная ситуация имела место”, – говорится в заявлении.
В сети поднимается волна хейта в адрес бывшей 66-й ракетки мира Екатерины Бычковой. Экс-теннисистка раскритиковала работу телеграмм-канала СталінГулаг, назвала блогера півлюдиною. Только Бычкова не учла, что Александр Горбунов, ведущий блога, страдает от спинальной мышечной атрофии.
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