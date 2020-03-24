Вторник, 24 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисРоссийская бывшая теннисистка назвала инвалида получеловеком
Теннис

Российская бывшая теннисистка назвала инвалида получеловеком

AdminНет комментариев
Добавлено

Бычкова оскорбила блогера Горбунова

#Бычкова

Источник – eurosport.ru.

В связи с недавними постами в социальных сетях Eurosport прекратил сотрудничество с экс-теннисисткой и комментатором Екатериной Бычковой.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

“Eurosport и компания Медиа Альянс выступают против хамства и буллинг в любой форме. Екатерина Бычкова выразила собственное мнение, которое не совпадает с мнением Eurosport. Мы считаем недопустимыми подобные высказывания и сожалеем, что подобная ситуация имела место”, – говорится в заявлении.

В сети поднимается волна хейта в адрес бывшей 66-й ракетки мира Екатерины Бычковой. Экс-теннисистка раскритиковала работу телеграмм-канала СталінГулаг, назвала блогера півлюдиною. Только Бычкова не учла, что Александр Горбунов, ведущий блога, страдает от спинальной мышечной атрофии.

Читайте также:  Les Petits As. Пономарь уверенно выиграл четвертьфинальный матч

Раньше, в России Ракицкий стал жертвой расистского скандала.

Напомним, у двух членов сборной России появились симптомы коронавирус.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

15 + 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Джон Вертхайм: “Отмена Олимпиады в 2020 году – это неизбежно”

Кристиан Гарин стал чемпионом Мастерса в Индиан-Уэллс по версии болельщиков

ITF поддерживает решение МОК пересмотреть подготовку к Олимпиаде

Стаховский: Главная відмнінність Европы и Украины – образование

WTA собрала больше 280 тысяч долларов для “Крастного Креста” Австралии

Закрыть