Первый теннисист заболел на коронавирус

Сейбот-Вайлд заразился коронавирусом
#коронавирус
Источник – Чемпион.
Бразильский теннисист Тьяго Сейбот-Вайлд сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом заявил сам спортсмен.
“Я уже неделю нахожусь в самоизоляции. Я забочусь о себе и придерживаюсь всех рекомендаций врачей. Пусть это будет для вас напоминанием, что нужно сидеть дома, заботиться о людях, которых вы любите, и помогать нам всем, чтобы вирус не распространялся дальше. Оставайтесь дома и берегите себя”, – заявил Сейбот-Вайлд.
URGENTE: Promessa/principal nome da nova geração do tênis brasileiro, Thiago Wild está com coronavírus. pic.twitter.com/u2EmVdi1iF
— Break Point (@BreakPointBR) March 25, 2020
Отметим, что это первый известный случай заражения коронавирусом среди профессиональных игроков. Напомним, что ATP и WTA не проводят турниры в рамках своих ассоциаций с 8 марта, когда в США был отменен объединенный чемпионат в Индиан-Веллсі.
Ранее, бывшая российская теннисистка назвала инвалида получеловеком.