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Первый теннисист заболел на коронавирус

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Сейбот-Вайлд заразился коронавирусом

#коронавирус

Источник – Чемпион.

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот-Вайлд сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом заявил сам спортсмен.

“Я уже неделю нахожусь в самоизоляции. Я забочусь о себе и придерживаюсь всех рекомендаций врачей. Пусть это будет для вас напоминанием, что нужно сидеть дома, заботиться о людях, которых вы любите, и помогать нам всем, чтобы вирус не распространялся дальше. Оставайтесь дома и берегите себя”, – заявил Сейбот-Вайлд.

Отметим, что это первый известный случай заражения коронавирусом среди профессиональных игроков. Напомним, что ATP и WTA не проводят турниры в рамках своих ассоциаций с 8 марта, когда в США был отменен объединенный чемпионат в Индиан-Веллсі.

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Ранее, бывшая российская теннисистка назвала инвалида получеловеком.

Источник: champion.com.ua
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