Первый теннисист заболел на коронавирус

Сейбот-Вайлд заразился коронавирусом

#коронавирус

Источник – Чемпион.

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот-Вайлд сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом заявил сам спортсмен.

“Я уже неделю нахожусь в самоизоляции. Я забочусь о себе и придерживаюсь всех рекомендаций врачей. Пусть это будет для вас напоминанием, что нужно сидеть дома, заботиться о людях, которых вы любите, и помогать нам всем, чтобы вирус не распространялся дальше. Оставайтесь дома и берегите себя”, – заявил Сейбот-Вайлд.

URGENTE: Promessa/principal nome da nova geração do tênis brasileiro, Thiago Wild está com coronavírus. pic.twitter.com/u2EmVdi1iF — Break Point (@BreakPointBR) March 25, 2020

Отметим, что это первый известный случай заражения коронавирусом среди профессиональных игроков. Напомним, что ATP и WTA не проводят турниры в рамках своих ассоциаций с 8 марта, когда в США был отменен объединенный чемпионат в Индиан-Веллсі.

Ранее, бывшая российская теннисистка назвала инвалида получеловеком.