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Теннис

371-я ракетка мира создала петицию с просьбой к ITF, WTA и ATP помочь игрокам

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Грузинская теннисистка создала петицию на сайте Change.org, посредством которой хочет обратить внимание теннисных структур на положение низкорейтинговых игроков. Пока петиция набрала почти 850 подписей из 1000 необходимых.

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“Я много общалась с коллегами и друзьями об их планах на ближайшие месяцы. У игроков с низким рейтингом нет никаких сбережений и это действительно важная тема. Обычно они зарабатывают, работая тренерами, играя в клубных чемпионатах или на обычных турнирах. Но сейчас все страны закрываются, поэтому получить дополнительный заработок возможности нет. Никому нет до нас дела.

Меня эта проблема также касается. Я смогу купить себе еды, но счета никто не отменял, а кто-то должен их ежемесячно оплачивать. И даже если у меня есть какие-то сбережения, то я знаю много людей, которым хватит пожить неделю-две. Многим просто придётся завязать с теннисом, потому что после возобновления у них не будет денег ездить на турниры.

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Кто-то должен взять на себя ответственность за игроков. Мы такие же работники, хотя и так зарабатываем не очень много, а учитывая такой кризис, мы очень нуждаемся в поддержке. Эта петиция является способом быть услышанными. Я понимаю, что в мире есть проблемы, гораздо важнее тенниса. Я желаю всем оставаться здоровыми. Но только потому, что есть проблема больше, не означает, что нужно забывать о других”.

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Напомним, что все теннисные турниры из-за пандемии коронавируса отложены до 7 июня включительно.

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Источник:
uk.sports.yahoo.com

Источник: btu.org.ua
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