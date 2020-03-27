Анна Татишвили завершила профессиональную карьеру

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Бывшая 50-я ракетка мира объяснила своё решение травмами
“К сожалению, из-за постоянных травм моё тело больше не позволяет мне играть в теннис. Профессиональный теннис – это не только борьба на корте, но и в то же время борьба с травмами. Несмотря на то, каким тяжёлым было это решение, я вынуждена покинуть профессиональный теннис и сосредоточиться на своей карьере вне корта”, – написала 30-летняя американка в Twitter.
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— Anna Tatishvili (@ankatati) March 26, 2020
В 2012 году Татишвили установила личные рекорды в рейтинге WTA: в мае поднялась на 59-ю позицию в паре, а в октябре на 50-е место в одиночке. Отметим, что до мая 2014 года теннисистка представляла Грузию. В активе Анны 19 побед на турнирах ITF, из которых восемь в паре, и один парный титул WTA в 2014 году в Линце.
В прошлом году Татишвили лишили призовых за выступление на Ролан Гаррос. где она проиграла в первом круге, однако она выиграла апелляцию уже через месяц.
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Фото: Getty Images.