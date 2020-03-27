Пятница, 27 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисАнна Татишвили завершила профессиональную карьеру
Теннис

Анна Татишвили завершила профессиональную карьеру

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

25.03.20 08:27

Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом

20.03.20 12:24

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

18.03.20 20:34

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

18.03.20 20:01

Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня

Бывшая 50-я ракетка мира объяснила своё решение травмами

“К сожалению, из-за постоянных травм моё тело больше не позволяет мне играть в теннис. Профессиональный теннис – это не только борьба на корте, но и в то же время борьба с травмами. Несмотря на то, каким тяжёлым было это решение, я вынуждена покинуть профессиональный теннис и сосредоточиться на своей карьере вне корта”, – написала 30-летняя американка в Twitter.

В 2012 году Татишвили установила личные рекорды в рейтинге WTA: в мае поднялась на 59-ю позицию в паре, а в октябре на 50-е место в одиночке. Отметим, что до мая 2014 года теннисистка представляла Грузию. В активе Анны 19 побед на турнирах ITF, из которых восемь в паре, и один парный титул WTA в 2014 году в Линце.

Читайте также:  Ираклион. Сачко не смог доиграть финальный матч

В прошлом году Татишвили лишили призовых за выступление на Ролан Гаррос. где она проиграла в первом круге, однако она выиграла апелляцию уже через месяц.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 + десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Ана Иванович поучаствовала в закупке 35 аппаратов ИВЛ для Сербии

Андреа Петкович: “Томич сам не знает, зачем сказал прессе о болезни”

Легендарный теннисист-насильник досрочно выйдет из тюрьмы

Надаль и Газоль призывают спортсменов в Испании помочь стране в борьбе с коронавирусом

Экс-первая ракетка мира назвал своих фаворитов среди молодых теннисистов

Закрыть