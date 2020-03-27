Джокович присоединился к борьбе с коронавирусом

Новак Джокович прокомментировал борьбу с пандемией коронавирус

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Источник – sportarena.com.

Первая ракетка мира Новак Джокович вместе с семьей пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии.

Об этом рассказал сам теннисист.

“К сожалению, число инфицированных продолжает расти. Елена, я и мой фонд решили собрать как можно больше актуальной информации на этой неделе, чтобы понять, как лучше распорядиться нашими ресурсами – знаниями, временем, деньгами, и как это поможет наибольшему количеству людей по всей Сербии.

Благодаря моему дяде Горану мы смогли напрямую связаться с производителями медицинского оборудования в Китае, которое мы сможем пожертвовать”, – сказал Джокович.