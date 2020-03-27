Пятница, 27 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисНовак Джокович и его семья отдадут один миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии
Теннис

Новак Джокович и его семья отдадут один миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

25.03.20 08:27

Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом

20.03.20 12:24

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

18.03.20 20:34

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

18.03.20 20:01

Официально: ATP и WTA отменяют все турниры до июня

Первая ракетка мира сделает благотворительный взнос, чтобы помочь больницам.

Как сообщает сербский телеканал “SportKlub”, теннисист рассказал о своем намерении отдать один миллион евро на помощь в борьбе с коронавирусом у себя на родине во время онлайн-чата с журналистами.

“Я бы в первую очередь хотел поблагодарить и передать мои наилучшие пожелания медицинским сотрудникам, которые в эти месяцы борются за спасение жизней, которые тяжело работают, чтобы помочь людям настолько, насколько это возможно. Это непредсказуемая и серьезная ситуация для всех нас и она меняется каждый день”, – сказал Джокович.

Читайте также:  Калинина победила в непростом матче квалификации на Australian Open

> Роджер Федерер пожертвует более одного миллиона долларов нуждающимся из-за коронавируса

“К сожалению, число инфицированных продолжает расти. Елена, я, мой фонд решили собрать как можно больше нужной информации на этой неделе, чтобы понять, как нам лучше распорядиться нашими ресурсами – знаниями, временем и деньгами, как это может помочь наибольшему числу людей в Сербии. Спасибо властям, с которыми мы общались в эти дни, мы также старались пообщаться с представителями медслужб и теми, кто может предоставить нам информацию”.

Читайте также:  Евгений Зукин: "Для лучшей коммуникации с игроками мы специально назначили нового менеджера сборной"

> Ана Иванович поучаствовала в закупке 35 аппаратов ИВЛ для Сербии

Новак отметил, что с помощью его дяди Горана (Горан Джокович – директор турнира АТР в Болгарии, а также один из членов комитета Кубка Дэвиса), у которого есть связи с представителями в Китае, они смогут напрямую получить медицинскую экипировку и оборудование. Джокович также рассказал, что и у его родителей есть контакты с нужными специалистами в Германии.

Читайте также:  Свитолина провела первую тренировку на кортах Australian Open

> Надаль и Газоль призывают спортсменов в Испании помочь стране в борьбе с коронавирусом

“Я бы хотел поблагодарить Китай за их бескорыстную помощь Сербии, – сказал теннисист. – Не только сейчас, но и в другие периоды истории. В трудных ситуациях они всегда были нашими друзьями”.

По последним данным в Сербии зарегистрировано более 450 случаев заражения коронавирусом.

> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: AP.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Анна Татишвили завершила профессиональную карьеру

Ана Иванович поучаствовала в закупке 35 аппаратов ИВЛ для Сербии

Андреа Петкович: “Томич сам не знает, зачем сказал прессе о болезни”

Легендарный теннисист-насильник досрочно выйдет из тюрьмы

Надаль и Газоль призывают спортсменов в Испании помочь стране в борьбе с коронавирусом

Закрыть