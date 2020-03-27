Новак Джокович и его семья отдадут один миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии

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Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом

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Как сообщает сербский телеканал “SportKlub”, теннисист рассказал о своем намерении отдать один миллион евро на помощь в борьбе с коронавирусом у себя на родине во время онлайн-чата с журналистами.

“Я бы в первую очередь хотел поблагодарить и передать мои наилучшие пожелания медицинским сотрудникам, которые в эти месяцы борются за спасение жизней, которые тяжело работают, чтобы помочь людям настолько, насколько это возможно. Это непредсказуемая и серьезная ситуация для всех нас и она меняется каждый день”, – сказал Джокович.

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“К сожалению, число инфицированных продолжает расти. Елена, я, мой фонд решили собрать как можно больше нужной информации на этой неделе, чтобы понять, как нам лучше распорядиться нашими ресурсами – знаниями, временем и деньгами, как это может помочь наибольшему числу людей в Сербии. Спасибо властям, с которыми мы общались в эти дни, мы также старались пообщаться с представителями медслужб и теми, кто может предоставить нам информацию”.

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Новак отметил, что с помощью его дяди Горана (Горан Джокович – директор турнира АТР в Болгарии, а также один из членов комитета Кубка Дэвиса), у которого есть связи с представителями в Китае, они смогут напрямую получить медицинскую экипировку и оборудование. Джокович также рассказал, что и у его родителей есть контакты с нужными специалистами в Германии.

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“Я бы хотел поблагодарить Китай за их бескорыстную помощь Сербии, – сказал теннисист. – Не только сейчас, но и в другие периоды истории. В трудных ситуациях они всегда были нашими друзьями”.

По последним данным в Сербии зарегистрировано более 450 случаев заражения коронавирусом.

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Фото: AP.