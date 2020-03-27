Теннисист нарушил правила карантина? Полиция Бразилии начинает расследование

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Правоохранительные органы будут разбираться выполнил ли Тьяго Сейбот-Уайлд рекомендации, пока он ждал результаты теста на коронавирус.
Ранее на этой неделе 20-летний Тьяго Сейбот-Уайлд рассказал болельщикам, что сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.
В комментарии журналистам в полиции заявили, что накануне они получили информацию, якобы спортсмен нарушил режим самоизоляции: теннисиста видели в городе в тот период, когда он уже ждал результатов своего теста на коронавирус. На данный момент ведется расследование, чтобы определить, пренебрег ли бразилец правилами и какие последствия за это его могут ожидать. Известно, что Сейбот-Уайлд сдавал тест в Рио-де-Жанейро, после чего отправился домой к родителям в Парану. В это же время спортсмена видели в теннисной академии, а также на занятиях по физической подготовке в городе.
Сам теннисист в комментарии СМИ отметил, что в тот период, когда он ждал результаты теста, он соблюдал все правила и рекомендации и находился вместе с семьей, не контактируя с другими людьми. Тьяго отметил, что «физические тренировки и 15-минутные пробежки на улице» не запрещены в том случае, если соблюдены все меры предосторожности.
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Источник:
globoesporte.globo.com
Фото: Chile Open.