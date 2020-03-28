Голосование: Борис Беккер – Марсело Риос. Турнир первых ракеток мира

Новости
Сегодня, 10:40
Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фаворитов в ATP
25.03.20 08:27
Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом
20.03.20 12:24
Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"
18.03.20 20:34
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга ATP от портала EURO.com.ua.
Каждый день голосуйте за победителя пары и в конце недели мы узнаем нашего чемпиона.
> Полная сетка турнира
Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за своего фаворита (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).
ПЕРВЫЙ КРУГ
Борис БЕККЕР (Германия) – Марсело РИОС (Чили)
Статистика игроков и голосование – на странице в Facebook.
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