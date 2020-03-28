Мариана Дражич: “В 16 лет, когда узнала о смерти своего дедушки, я не играла в теннис полгода”

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“Я начала играть в теннис в восемь лет в моём родном городе Брела, это маленький городок на побережье Хорватии. Уже через полгода я начала побеждать на национальных турнирах. Помню, как в 2011 году я дошла до полуфинала на своём первом профессиональном турнире и меня пригласили в сборную, чтобы сыграть в юниорском Кубке Федерации.

Летом того же года я потеряла дедушку, мою самую большую поддержку. Я была полностью опустошена и мне было очень тяжело в это время. Именно он привёл меня на первые занятия по теннису и он всегда был со мной на турнирах в Хорватии. Мне сообщили о его смерти по телефону, когда я была на тренировке. Следующие шесть месяцев я вообще не играла. Теперь я изо всех сил стараюсь сделать так, чтобы он мной гордился. Мы с ним много обсуждали Уимблдон и я ему говорила, что я сыграю на этом турнире. Но не так-то и просто попасть туда, куда хочешь.

Два года назад у меня лопнул аппендикс и это привело к другим осложнениям. В тазобедренном суставе собралась жидкость и об этом стало известно слишком поздно. Инфекция уже попала в кровь, и мне пришлось находиться в больнице на две недели дольше, чем было запланировано. Всё это время у меня была высокая температура и учащённое сердцебиение. Мои мышцы атрофировались, и прошло много времени, пока я вернулась к нормальному состоянию.

Когда я выздоровела и вернулась к теннису, мне никто особо не помогал. Даже федерация, хотя другим она оказывала поддержку. Без помощи или спонсоров очень трудно пробиваться на верх. Я старалась самостоятельно тренироваться и улучшать свою игру, так как у меня не было денег позволить себе тренера. Я не могла тренироваться на кортах в помещении. Если пошёл дождь, игроки идут тренироваться в помещение, а для меня это означает отсутствие тренировки.

Мне посчастливилось, что мой отец, который был футболистом и играл за сборную Хорватии, всегда меня поддерживает и подталкивает. Сейчас я каждый день просыпаюсь и ценю своё здоровье. Ничто не остановит меня на пути к цели и не помешает мне заниматься любимым делом – играть в теннис на больших кортах”.



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Источник:

behindtheracquet.com