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Теннис

Голосование: Евгений Кафельников – Густаво Куэртен. Турнир первых ракеток мира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 10:40

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фаворитов в ATP

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Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга ATP от портала EURO.com.ua.

Каждый день голосуйте за победителя пары и в конце недели мы узнаем нашего чемпиона.

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> Полная сетка турнира

Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за своего фаворита (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).

ПЕРВЫЙ КРУГ
Евгений КАФЕЛЬНИКОВ (Россия) – Густаво КУЭРТЕН (Бразилия)

Статистика игроков и голосование – на странице в Facebook.

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Источник: btu.org.ua
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