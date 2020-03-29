Голосование: Евгений Кафельников – Густаво Куэртен. Турнир первых ракеток мира

Новости

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фаворитов в ATP

Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

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Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга ATP от портала EURO.com.ua.



Каждый день голосуйте за победителя пары и в конце недели мы узнаем нашего чемпиона.

> Полная сетка турнира

Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за своего фаворита (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).

ПЕРВЫЙ КРУГ

Евгений КАФЕЛЬНИКОВ (Россия) – Густаво КУЭРТЕН (Бразилия)

Статистика игроков и голосование – на странице в Facebook.

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