Карлос Родригес: “Жизнь в Пекине понемногу возобновляется, люди начинают выходить на улицу”

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Аргентинский специалист, экс-тренер Жюстин Энен и Ли На, на данный момент помещён на 14-дневный карантине в Пекине, где с 2011 года находится его теннисная академия.

“Я сейчас в Пекине, но сначала я должен две недели пробыть на карантине. Это обязательная процедура, чтобы не привезти вирус из-за границы. Это защита нас самих и прежде всего защита других людей. Жизнь в Пекине понемногу возобновляется, жители начинают выходить на улицу. Всё нормализуется, но спустя два месяца застоя это не так просто.

Большинство публичных мест, например, рестораны или спортивные залы еще закрыты. Зато чемпионат по футболу возобновится 18 апреля. Но по поводу тенниса и всего остального пока ничего не известно. Власти всё будут делать постепенно, чтобы избежать резкого наплыва людей.

По поводу ситуации в Европе, мы видим, что сейчас происходит в Италии и Испании. Способы борьбы с вирусом не везде одинаковые. Мы не боремся с ним объединённо. Европейским странам нужно быть более сплочёнными в этой ситуации”.

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Источник:

www.rtbf.be