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Теннис

Катарина Завацкая: “Из знаменитостей пригласила бы на кофе Зеленского”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Теннисистка пообщалась со своими подписчиками в Instagram.

Четвертая ракетка Украины ответила на вопросы болельщиков на своей странице в соцсети.

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> Катарина Завацкая: “Сейчас полно свободного времени, это непривычно и интересно”

Любимый турнир: Похоже, что это Индиан-Уэллс и еще несколько других.

С кем бы из ATP сыграла в паре?: С моим парнем (игрок АТР Ален Авидзба).

Тебе грустно, что отменили Олимпиаду: Конечно, но из-за коронавируса это верное решение.

Сколько раз можешь отжаться за 30 секунд: Что ж, по-настоящему я могу отжаться только 10 раз подряд.

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Если бы у тебя была возможность пригласить какую-нибудь знаменитость на кофе, кто бы это был: Владимир Зеленский.

Что любишь есть на завтрак: Гранолу с фруктами.

Любимый вкус мороженого: Фисташковое, солёная карамель и, конечно, шоколадное.

Любимый город для жизни: Канны.

Любимый город, в который ты путешествовала: Мельбурн.

Тебе очень нравится Франция: Мне нравится Французская Ривьера.

Любимый цвет: Розовый и черный.

Любимые фильмы: “Self/less”, “Twenty One”, “Three Meters Above The Sky”

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Твой любимый исполнитель и песня: Miyagi & Эндшпиль, “I got love”
Катарина Завацкая: "Из знаменитостей пригласила бы на кофе Зеленского"

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Источник: btu.org.ua
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