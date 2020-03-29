Катарина Завацкая: “Из знаменитостей пригласила бы на кофе Зеленского”

Новости
Вчера, 10:40
Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фаворитов в ATP
25.03.20 08:27
Чемпион турнира в Сантьяго признался, что заразился коронавирусом
20.03.20 12:24
Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"
18.03.20 20:34
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
Теннисистка пообщалась со своими подписчиками в Instagram.
Четвертая ракетка Украины ответила на вопросы болельщиков на своей странице в соцсети.
> Катарина Завацкая: “Сейчас полно свободного времени, это непривычно и интересно”
Любимый турнир: Похоже, что это Индиан-Уэллс и еще несколько других.
С кем бы из ATP сыграла в паре?: С моим парнем (игрок АТР Ален Авидзба).
Тебе грустно, что отменили Олимпиаду: Конечно, но из-за коронавируса это верное решение.
Сколько раз можешь отжаться за 30 секунд: Что ж, по-настоящему я могу отжаться только 10 раз подряд.
Если бы у тебя была возможность пригласить какую-нибудь знаменитость на кофе, кто бы это был: Владимир Зеленский.
Что любишь есть на завтрак: Гранолу с фруктами.
Любимый вкус мороженого: Фисташковое, солёная карамель и, конечно, шоколадное.
Любимый город для жизни: Канны.
Любимый город, в который ты путешествовала: Мельбурн.
Тебе очень нравится Франция: Мне нравится Французская Ривьера.
Любимый цвет: Розовый и черный.
Любимые фильмы: “Self/less”, “Twenty One”, “Three Meters Above The Sky”
Твой любимый исполнитель и песня: Miyagi & Эндшпиль, “I got love”
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